Şentop, şahsi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah yapılan Kovid testimiz negatife döndü, çok şükür. Bu süreçte geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarıyla destek olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Büyük fedakarlıklarla hizmet yürüten sağlık çalışanlarımıza kolaylıklar, bütün hastalarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

Mustafa Şentop, Twitter, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › TBMM Başkanı Şentop'un Kovid-19 testi negatife döndü - Son Dakika

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