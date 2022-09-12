TBMM Başkanı Şentop'un Kovid-19 testi negatife döndü - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop'un Kovid-19 testi negatife döndü

12.09.2022 12:46
TBMM Başkanı Şentop'un Kovid-19 testi negatife döndü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Kovid-19 testi negatife döndü.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Kovid-19 testi negatife döndü.

Şentop, şahsi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah yapılan Kovid testimiz negatife döndü, çok şükür. Bu süreçte geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarıyla destek olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Büyük fedakarlıklarla hizmet yürüten sağlık çalışanlarımıza kolaylıklar, bütün hastalarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: AA

Mustafa Şentop, Twitter, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop'un Kovid-19 testi negatife döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop'un Kovid-19 testi negatife döndü - Son Dakika
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