TBMM bir kez daha karıştı! Kürtçe dörtlük okuyan DEM Parti\'li vekilin mikrofonu kapatıldı

TBMM'de Diyarbakır Milletvekili Mehmet Kamaç'ın Kürtçe şiirden dörtlük okumasının ardından ortalık karıştı. Kamaç'ın mikrofonunun kapatılmasına sert tepki gösteren DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Bu ülkede 20 milyon Kürt'ün ana dili olan Kürtçe'den bir dörtlük okunmasına tahammül edemiyorsunuz. Burada mikrofonu kapatıyorsunuz Diyarbakır'da Megri megri şarkısını söylüyorsunuz." dedi. Koçyiğit'e yanıt veren MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise, "Yaptığınız resmen etnik bölücülük ve ırkçılıktır." ifadelerini kullandı.
TBMM Genel Kurulu'nda geçtiğimiz günlerde DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın'ın Kürtçe konuşmasının ardından bir kez daha benzer anlar yaşandı. DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Kamaç, Kürtçe bir şiirden dörtlük okuyunca mikrofonu kapatıldı. Kamaç'ın mikrofonunun kapatılmasına sinirlenen DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, sert tepki gösterdi.
Koçyiğit şunları söyledi: "Burası Meclis ve bir derdimiz olduğu için söz istiyoruz. Burası konuşma yeri, yan gelip yatma yeri değil. Kimse kusura bakmasın. Sayın başkan tutumunuzu eleştiriyorum. Az önce milletvekilimiz Kürtçe bir dörtlük okudu ve siz onun mikrofonunu kesme talimatı verdiniz. Siz bir Kürt milletvekilisiniz. Kürt'sünüz, ben bir Kürt'üm. Bu ülkede 20 milyon Kürt var. Ve siz bu ülkede 20 milyon Kürt'ün ana dili olan Kürtçe'den bir dörtlük okunmasına tahammül edemiyorsunuz.
Burada mikrofonu kapatıyorsunuz, gidip Diyarbakır'da Megri megri şarkısını söylüyorsunuz. Bu ana dile tahammülsüzlüktür. Biz AK Parti iktidarına ve MHP'ye, 'Kürt düşmanısınız, Kürtçe düşmanısınız, halk düşmanısınız, ana dil düşmanısınız.' dediğimizde zıplıyorlar ama aynen öyleler."
Koçyiğit'in sözleri Meclis'te tansiyonun yükselmesine neden oldu. AK Parti ve MHP sıralarından sert tepkiler yükselirken, DEM Partili vekiller de uzun süre sakinleşmedi. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, DEM Partili vekilleri Meclis'te konuşmaların Türkçe yapılmasını zorunluluğunu hatırlattı.
Söz alan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın yanıtı ise daha sert oldu. Akçay, "Önce dinlemesini öğreneceksiniz. Sayın başkan Türkiye'de herkes istediği ana diliyle konuşur. TBMM'de Türkçe konuşulmak zorundadır. Bunu bahane ederek burada etnik bölücülük ve ırkçılık yapılamaz. Yaptığınız resmen etnik bölücülük ve ırkçılıktır." ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz hafta da DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, TBMM Genel Kurulu'nda Kürtçe konuşunca mikrofonu kapatılmıştı. TBMM Başkanvekili Celal Adan, Anayasa gereği konuşmanın Türkçe yapılması gerektiğini belirtirken DEM Partili vekiller oturdukları sıralara vurarak tepki gösterdi.
Son Dakika › Politika › TBMM bir kez daha karıştı! Kürtçe dörtlük okuyan DEM Parti'li vekilin mikrofonu kapatıldı - Son Dakika
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