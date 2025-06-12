TBMM'de Ferdi Zeyrek'e Saygı - Son Dakika
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Politika

TBMM'de Ferdi Zeyrek'e Saygı

12.06.2025 14:51
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Genel Kurul, hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek için başsağlığı diledi, depreme dair talepler görüşüldü.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Celal Adan, evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e Allah'tan rahmet, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Adan, daha sonra, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, yaşanan depremlerin ardından yapılan çalışmalara değinerek, insanların aidiyet hissi duyacağı mahalleler inşa edilmesi gerektiğini ifade etti.

Depremden sonra su altı kaynaklarının yer değiştirmesiyle mevcut kaynakların kuruduğunu, artan maliyetler ve iş kısıtı nedeniyle de yenilerini oluşturmanın zaman aldığını aktaran Dora, suların akmayışının en acil gündemleri olduğunu bildirdi.

Enkaz altında araçları kalan depremzedelerin ikame araç alımlarında bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV muafiyetinden veya indiriminden yararlanmasını talep eden Dora, orta hasarlı yapı sahiplerinin, devletin sağladığı krediden faydalanması için verilen başvuru süresinin uzatılmasını istedi.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in ölümü ve cenazesinin ardından söylenen "hoş sözlerin" karar vericilere, kamu yöneticilerine, millete hesap verenlere, milletvekillerine, belediye reislerine, savcısından hakimine, kaymakamından valisine, herkese örnek olması gerektiğini söyledi.

Akdoğan, tüm siyasi partilere ve genel başkanlarına, milletvekillerine, sivil toplum kuruluşlarına, Türkiye'nin dört bir yanından Manisa'ya gelerek acılarını paylaşan herkese teşekkür etti.

AK Parti Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç da Zeyrek'in Manisa için hayal ettiklerini hep birlikte gerçeğe dönüştüreceklerini, arzularını yarım bırakmayacaklarını dile getirdi.

Zeyrek'in vatandaşlara verdiği her sözün kendilerine emanet olduğunu belirten Arınç, Zeyrek'in adını kendisine yakışır bir şekilde yaşatmanın, hatırasını unutulmaz kılmanın vicdani ve insani sorumluluk olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM'de Ferdi Zeyrek'e Saygı - Son Dakika

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