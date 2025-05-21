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Politika

TBMM'de Gergin Anlar

TBMM\'de Gergin Anlar
21.05.2025 19:59
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TBMM'de grup başkanvekilleri arasında tartışma çıktı, birleşime ara verildi.

TBMM Genel Kurulu'nda grup başkanvekillerinin söz aldığı bölümde gerginlik çıktı. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'nın yaptığı açıklamaları 'Sataşma' olarak niteleyen CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır yanıt vermek istedi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş söz vermediği Başarır bunun üzerine Meclis Başkanlığı kürsüsüne yürürken, birleşime 5 dakika ara verildi.

TBMM Genel Kurulu, 'Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da grup başkanvekillerinin söz aldığı bölümde konuşan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Arkamda bulunan üniversite öğrencileri yakında mezun olacaklar. Hepsi birkaç dil biliyor, hepsi önemli okulları bitiriyor, hepsi Türkiye'de sınavlarda dereceye girerek kazanıyor. Bu gençler yerine eski milletvekilleri, eski bakanlar, eski belediye başkanları 3 dönem kuralından sonra önemli görevlerde. Bu vicdani mi? Bu utanç tablosu; bakın, bu 22 yılın utanç tablosu" ifadelerini kullandı.

'SİZ BURADA HAKİMLİK YAPIYORSUNUZ'

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ise CHP'li Başarır'ın ardından söz aldı. Usta, "Tekmeyle mahkeme basıp hakimi de parmak sallayarak tehdit eden bir hukukçu milletvekili olarak kendisine Sayın Ali Mahir Hakimim mi demem gerekiyor doktor olarak? Siz avukatlık yapmıyorsunuz, şu anda siz çok açık ve net hakimlik yapıyorsunuz burada; dün de aynı şeyi yaptınız. Kendiniz delilleri ispatlayıp, çürütüp, yalanlayıp veya kendinizce oluşturduğunuz birtakım tablolarla insanları yargılayıp, 'Utanç tablosu' diye sergilemeyi marifet biliyorsunuz. Bunun adı da ne hukukçuluktur ne avukatlıktır ne de adalettir. Yaptığınız işin elle tutulur, söylediğiniz sözlerin hiçbirinin hiçbir anlam ifade etmediğini çok çok iyi biliyorsunuz. Sizin meşhur Belediye Başkanınız Kıbrıs'ta bir üniversiteden usulsüz bir şekilde, hangi üniversite olduğu da ayrı bir muamma, 2 üniversiteden birinden, hangisi ise belli değil. Yatay geçiş hakkı olmadığı halde usulsüz bir şekilde yatay geçiş yapıp onca gencin hakkını yediğinde bunun hesabını nasıl vereceksiniz?" diye konuştu.

BİRLEŞİME ARA VERİLDİ

CHP'li Başarır, AK Parti'li Usta'nın partisi ve kendisi ile ilgili sataşmalarda bulunduğunu belirterek Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan söz istedi. Kurtulmuş ise söz vermeyerek gündeme geçmek istedi. Başarır bunun üzerine Meclis Başkanı kürsüsüne doğru yürüdü, Kurtulmuş birleşime 5 dakika ara verdi.

'HAKSIZLIK OLUYOR'

Birleşime verilen aranın ardından Genel Kurul yeniden toplandı. Kurtulmuş, "Grup başkan vekillerimize sırayla söz verilmesi Meclisimizin güzel adetlerinden biridir. Buradaki amaç, sürekli tartışmaları uzatmak değil, tam tersi, farklı fikirlerdeki siyasi partilerimizin kendilerince önemli gördükleri meseleleri Türkiye'nin gündemine taşımaları için bir fırsat vermektir. Az evvel müzakere sırasında gördük; siyasi fikirler olarak birbiriyle son derece farklı olan görüşler dile getirildi. Burada sizden istirham ediyorum tartışmaya mahal bırakmaksızın karşılıklı bu konuları sürekli tartışarak aynı kişiler arasında meseleyi döndürmemek lazım. Bu, diğer milletvekili arkadaşlarımıza da açık söyleyeyim bir haksızlık oluyor. Ben, onun için, deminki oturumda karşılıklı bir tartışma yaşayan iki değerli grup başkanvekili arkadaşımıza şu kürsüden ikişer dakika vereceğim, üçüncü dakikalarını vermeyeceğim; kusura bakmasınlar, peşin peşin söylüyorum" dedi.

'ÖZEL UÇAĞA BİNMİŞ, BEN BUNU SORGULAMIYORUM'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, AK Partili Usta'ya cevaben, "Ekrem Bey'in diplomasi için ne dediniz? 'Haksız', 'Usulsüz' dediniz. Şimdi, siz bu hükmü verdiniz. İstanbul 5'inci İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma davasında İstanbul Üniversitesi'nden eksik ya da mevzuata aykırı hususların hangi açıdan yokluk ve açık hata hali oluşturduğunun ayrıntılı olarak izahını istemiş. Yani idare mahkemesi bu olayı anlayamamış, 5 profesör izah edememiş ama siz izah etmeye kalkıyorsunuz; bu olacak şey mi? Bakın ben, 'Maliye Bakanı neden özel bir uçakla geziyor?' diye eleştirmedim, 'Özel uçağıyla gezdiği kişi neden bu devletten 11 milyara ihale alıyor?' dedim. Yoksa özel uçağa binmiş, ben bunu sorgulamıyorum ama, 'Arkadaşlık yaptığı, ortaklık yaptığı, özel uçağa binen kişi, efendim, bakın, devletten 11 milyarlık ihale almış; bu, doğru değil' dedim, 'Eğer böyle bir görüntü, ihale verdiği kişi ile Ekrem Bey'in ortaklığı, özel uçak seyahati varsa gerekeni yapın' dedim" değerlendirmesinde bulundu.

'BAKAN OLMADIĞI DÖNEMDEKİ UÇAK MESELESİ YÜZÜNDEN ELEŞTİRİYE MARUZ KALIYOR'

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, CHP'li Başarır'ın açıklamalarına cevap vermek için yerinden söz aldı. Usta, "İş dönüyor dolaşıyor, bu özel uçak meselesini kurcalamaya devam ediyorsunuz. Bakan Bey bunu defaatle söyledi, bakan olmadığı dönemde bindiği bir uçak meselesi üzerinden haksız bir eleştiriye maruz tutulduğunu söylemesine ve bu konuyla ilgili ayrıntılı açıklamasını yapmasına rağmen bakan olmadığı dönemdeki bir işle ilgili hala sorumlu tutuyorsunuz. Bu kişinin ihale almasıyla Bakan Bey'in bir alakasının olmadığını söylüyoruz. Ben de dedim ki size, 'Özel uçağa binmediğini iddia ettiğiniz İmamoğlu'nun özel uçağa binerken bir fotoğrafı var.' Peki, bu özel uçağa binmek, gitmek, gelmek, kullanmak karşılığında bu insanlara ne verildi, ne alındı, hangi çıkar amacıyla bu özel uçaklar nasıl kullanıldı; insanların aklına soru işareti getirir mi, getirmez mi? Getirir tabii ki, 'Hem de aktif görevdeyken' diye, ben de bunu söylüyorum. Buradaki amacımız, insanların aklında oluşturulan soru işaretlerini burada dillendirmek, güzel, siz de dillendirdiniz" dedi.

GENEL KURUL'UN ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

TBMM Genel Kurulu'nda, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) 3 yeni üye seçmek için oylama işlemi devam ediyor.

Kaynak: DHA

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