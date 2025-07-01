TBMM'de Grup Önerileri Reddedildi - Son Dakika
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Politika

TBMM'de Grup Önerileri Reddedildi

01.07.2025 19:46
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CHP, İYİ Parti ve diğer partilerin grup önerileri TBMM Genel Kurulunda kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulunda, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisinin "Gıda güvenliği", İYİ Parti'nin "Madencilik faaliyetleri", DEM Parti'nin "Yargılama süreçleri" ve CHP'nin "Orman yangınları"na ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, zeytin ağaçlarının kolay yetiştirilmediğini söyledi.

Enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifini hatırlatan Kocamaz, bu teklifteki zeytinlik alanlarla ilgili hükmün kabul edilemeyeceğini dile getirdi.

Kocamaz, teklifle, zeytinlik alanlarında madencilik yapılmasının önünün açıldığını savundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen de teklifi eleştirdi.

Teklifin yasalaşmasıyla 40 bin zeytin ağacının taşınacağını aktaran Ekmen, zeytin ağacının bir değer olduğunu ve bunun korunması gerektiğini ifade etti.

DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu, zeytin ağaçlarının barışı temsil ettiğini vurguladı.

Zeytinliklerin korunmasını isteyen Kordu, "Zeytinlikleri korumak yerine bunları kesen zihniyeti ele almak gerekiyor." dedi.

CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer de enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifini eleştirdi.

Yerleri değiştirildiğinde zeytin ağaçlarının tutmayacağını savunan Dinçer, bu ağaçların taşındığında meyve vermeyeceğini iddia etti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları, iktidarları döneminde kayıtlı zeytin ağacı sayısının 2 kat artırıldığını belirtti.

Enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi kapsamındaki zeytin ağaçlarının Tarım ve Orman Bakanlığı mühendislerinin gözetiminde başka yere taşınacağını anlatan Hacıoğulları, "Zeytin, bizim zeytinimiz." ifadesini kullandı.

"Verilen karar, tamamen hukukidir"

DEM Parti'nin "Yargılama süreçleri"ne ilişkin grup önerisi üzerinde söz alan TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'teki eylemlerde yaşananları hatırlattı.

Eylemlere yönelik açılan davada 24 sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiğini, bazı sanıklar hakkında da beraate hükmedildiğini ifade eden Yüksel, demokrasilerde şiddet çağrısına yer olmadığını belirtti.

Yüksel, Anayasa'nın, Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin, şiddeti ve şiddet çağrısını reddettiğini vurguladı.

Türkiye'de hukuk yollarının açık olduğuna işaret eden Yüksel, bu süreçler tamamlanmadan Meclis'te yargıya yönelik ithamlarda bulunmanın demokrasiye zarar verdiğini söyledi.

Cüneyt Yüksel, "Kobani davasında verilen karar, iddia edildiği gibi siyasi değil, tamamen hukukidir. 'Siyasi dava' denilerek bu terör kalkışmasının meşru gösterilemeye çalışılması büyük bir hezeyandır." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, engelli bireylerin toplumsal hayata katılmalarının güçlendirilmesi, karşılaştıkları sorunların tespit edilmesi ve bu sorunlara kalıcı çözümler üretilmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonuna üye seçimi de yapıldı.

Daha sonra Genel Kurulda, İklim Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Kaynak: AA

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