TBMM'de gündem dışı konuşmalar

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan'ın başkanlığında toplandı.

Adan, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, "Bursa Büyükşehir Belediyesindeki iddialara" ilişkin konuşmasında, eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın dönemindeki bazı hadiseleri belgeleriyle açıkladığını, savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu ancak kimsenin bu konuyla ilgilenmediğini söyledi.

DEM Parti Ağrı Milletvekili Nejla Demir, "Ağrı'nın sorunları" hakkındaki konuşmasında, "şehirdeki gençlerin göçe zorlandığını, emekçilerin ise yoksulluğa mahkum edildiğini" ileri sürdü.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, "Bursa ve ülkede yaşanan ekonomik sorunlara" ilişkin konuşmasında, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, haksız ve hukuksuz bir şekilde tutuklandığını savundu. Öztürk, gençlerin tutuklanmasını da eleştirdi.