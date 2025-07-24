'KOMİSYONLA İLGİLİ GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU'
Görüşmeyle ilgili TBMM'nin sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. Ziyarette, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyon çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.
Son Dakika › Politika › TBMM'de Komisyon Görüşmesi - Son Dakika
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