TBMM'de parmak boyası tartışması kızışıyor! Muhalefetin mesajına AK Partili isimden tepki: Türkiye bir Uganda değil - Son Dakika
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TBMM'de parmak boyası tartışması kızışıyor! Muhalefetin mesajına AK Partili isimden tepki: Türkiye bir Uganda değil

20.03.2023 12:24

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere sayılı zaman kala, TBMM'de seçim güvenliğine ilişkin büyük bir tartışma yaşandığı belirtildi. Tutanaklarda yer alan konuşmada, muhalefet vekillerinin seçimlerde parmak boyasının geri getirilmesi taleplerine AK Partili Recep Özel, "Şu anda bunları hangi ülkeler uyguluyor biliyor musunuz? Filipinler, Etiyopya, Uganda. Türkiye bir Uganda değil" cevabını verdi.

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine kilitlenirken, seçim güvenliğiyle ilgili tartışmalar da iyiden iyiye alevlendi.

MECLİS'TE TARTIŞMA YAŞANDI

TBMM'de 15 Mart tarihinde gerçekleşen oturumda parmak boyasıyla ilgili bir tartışma yaşandığı ortaya çıktı.

MUHALEFET VEKİLLERİNDEN PARMAK BOYASI ISRARI

Tutanaklara yansıyan diyaloğa göre muhalefet milletvekilleri parmak boyasının yeniden kullanılması gerektiğini söyledi. İYİ Partili Şenol Sunat ise en azından deprem bölgesinde parmak boyası kullanılması gerektiğini belirtti.

"YSK SEÇİMLERİ EN GÜZEL ŞEKİLDE YÖNETEBİLECEK KABİLİYETE SAHİPTİR"

Yüksek Seçim Kurulu AK Parti temsilcisi ve milletvekili Recep Özel, 'buna gerek olmadığını' belirterek, parmak boyasıyla ilgili şunları dile getirdi; "Yüksek Seçim Kurulu elindeki mevcut imkânlarla bu seçimleri en güzel şekilde yönetebilecek kabiliyete sahiptir. Bakın 'parmak mührü' diyorsunuz değil mi? 1961'de 298 sayılı yasada bu yoktu, 1979'da girdi, ondan sonra seçimlerde uygulandı, en son da 2009 yerel seçimlerinde uygulandı ve 2010'da yürürlükten kalktı.

"TÜRKİYE BİR UGANDA DEĞİL"

Şu anda bunları hangi ülkeler uyguluyor biliyor musunuz? Filipinler, Etiyopya, Uganda. Türkiye bir Uganda değil. Türkiye Cumhuriyeti devleti, kimlik numarasına geçtikten sonra mükerrer seçmen, bir başka kişinin yerine oy kullanma bizim seçim sistemimizde yoktur."

İYİ PARTİLİ YOKUŞ: BURASI DA UGANDA OLDU SAYENİZDE

İYİ Partili Fahrettin Yokuş ise Özel'e "Burası da Uganda oldu sayenizde" diye cevap verdi. Muhalefet milletvekilleri, seçim konusunda AK Parti ve YSK'ya güven duymadıklarını ifade etti.

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SON DAKİKA: TBMM'de parmak boyası tartışması kızışıyor! Muhalefetin mesajına AK Partili isimden tepki: Türkiye bir Uganda değil - Son Dakika
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