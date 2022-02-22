TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

Erdoğmuş, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, "Çorum'a yapılan yatırım ve hizmetler", CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, "Ana dil", HDP Ağrı Milletvekili Dilan Taşdemir, "Ağrı ilinin sorunları" konusunda konuşma yaptı.

Kavuncu, Çorum'da eğitim alanında yapılan yatırımların 5 milyar 674 milyon TL'ye ulaştığını belirterek, sağlık alanında ise 4 milyar 792 milyon TL yatırım gerçekleştiğini söyledi.