TBMM Karma Komisyonu, DBP'li Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar aldı - Son Dakika
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TBMM Karma Komisyonu, DBP'li Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar aldı

26.07.2022 23:30
TBMM Karma Komisyonu, DBP'li Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar aldı

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, İstanbul'daki izinsiz gösteride polise yumruklu saldırıda bulunan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verdi.

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, İstanbul'daki izinsiz gösteride polise yumruklu saldırıda bulunan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verdi.

Karma Komisyonun, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığındaki toplantısı yaklaşık 12 saat sürdü.

Toplantıda, "terör örgütü propagandası yapma", "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme", "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" ile "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunlara katılma" iddiasıyla hakkında 5 dokunulmazlık dosyası hazırlanan DBP'li Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy çokluğuyla karar aldı.

Karma Komisyonun, Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin hazırlayacağı raporu 29 Temmuz'da Genel Kurula sunması bekleniyor.

Mevzuata göre, dokunulmazlığın kaldırılması yönündeki Karma Komisyon raporları, doğrudan Genel Kurul gündemine giriyor. Genel Kurulda, genel uygulamaya göre açık oylama yapılıyor. Karar yeter sayısı olan 151 oy, dokunulmazlığın kaldırılması için yeterli oluyor.

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Kaynak: AA

Salihe Aydeniz, Milletvekili, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Karma Komisyonu, DBP'li Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM Karma Komisyonu, DBP'li Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar aldı - Son Dakika
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