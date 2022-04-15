TCDD'den Tunç Soyer'in, "Üç aydır TCDD'yi bekliyoruz" sözlerine açıklama - Son Dakika
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TCDD'den Tunç Soyer'in, "Üç aydır TCDD'yi bekliyoruz" sözlerine açıklama

15.04.2022 18:16
TCDD'den Tunç Soyer'in, "Üç aydır TCDD'yi bekliyoruz" sözlerine açıklama

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından yapılan açıklamada, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in; 'Üç Aydır TCDD'yi Bekliyoruz' açıklaması gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından yapılan açıklamada, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in; 'Üç Aydır TCDD'yi Bekliyoruz' açıklaması gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada çıkan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Üç aydır TCDD'yi bekliyoruz" sözlerine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamanın gerçeği yansıtmadığı belirtilen TCDD ifadelerinde şunlar kaydedildi:

"TCDD ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ortak olduğu iştirak şirketince işletilen İZBAN sisteminde, İzmir'de 17 bin öğrencinin öğrenim gördüğü Katip Çelebi Üniversitesi Yerleşkesi'ne banliyö durağı inşaatı için, defalarca yapılan başvurulara kayıtsız kalan İzmir Büyükşehir Belediyesi, algı operasyonu yaparak Lale İstasyonu için yer teslimi yapılmadığını belirtmektedir. TCDD olarak Büyükşehir Belediyesi ile yapılan görüşmelerde yolcu yoğunluğu çok daha fazla olan Katip Çelebi Üniversitesi ile Lale Duraklarının birlikte yapılması halinde yer teslimi yapılacağı konusunda kendilerine bilgi verilmiştir."

"Hizmet yerine laf üreten İzmir Büyükşehir Belediyesi bu açığını algı oluşturarak örtmeye çalışmaktadır"

TCDD'nin açıklamasında, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin halen proje üzerinde mutabık kılınan gerekli revizeleri yaparak onay için TCDD'ye göndermediği vurgulanarak, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Mürselpaşa altgeçidi inşaatını İZBAN yolcularımızın mağduriyetine neden olacak şekilde, banliyö hattını kesintiye uğratarak yapmak istemeleri üzerine, TCDD tarafından İZBAN seferlerinin aksamaması için, demiryolu hatlarının kademeli olarak kapatılması uygun bulunup, buna göre projenin revize edilmesi istenmiştir. Ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi, halen proje üzerinde mutabık kalınan gerekli revizeleri yaparak onay için kurumumuza göndermemiştir. Hizmet yerine laf üreten İzmir Büyükşehir Belediyesi bu açığını algı oluşturarak örtmeye çalışmaktadır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

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Devlet Demiryolları, Türkiye Cumhuriyeti, Tunç Soyer, İzmir, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika TCDD'den Tunç Soyer'in, 'Üç aydır TCDD'yi bekliyoruz' sözlerine açıklama - Son Dakika


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