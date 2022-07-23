Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Bayburt'ta temaslarda bulundu.

"Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şöleni" kapsamında Kaleardı Parkı'nda düzenlenen aşıklar şölenine katılan Sarıgül, daha sonra Bayburt M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu önünde açıklama yaptı.

Sarıgül, af çağrısının siyasi değil, vicdani bir çağrı olduğunu belirterek, "Bizim devletimiz şefkatli devlettir. Bizim devletimiz merhametli devlettir. Bizim devletimiz kol kanat geren devlettir." dedi.

"Anneler, babalar için affet Türkiye'm." ifadelerini kullanan Sarıgül, "Af çağrımız toplumsal barış içindir. Af çağrımız kardeşlik hukukunun yeni baştan gündeme gelmesi içindir." diye konuştu.

Sarıgül, "Yerli araba TOGG hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'mizin çok yakında piyasaya süreceği yerli araba bizim için gerçekten onurumuz ve gururumuzdur. Bütün kamu kurum ve kuruluşlarında artık Almanların, Fransızların, İtalyanların arabalarına güle güle. Hoş geldin yerli ve milli arabamız, hoş geldin ekonomik milliyetçilik. Hiçbir kamu kurum ve kuruluşunda artık İtalyan arabasını, Fransız arabasını, Alman arabasını görmek istemiyorum. Bizim işçilerimizin, bizim milletimizin el emeği ve göz nuruyla yapılan kendi arabamıza, TOGG'a onurla ve gururla bineceğimiz günleri inşallah bekliyorum."

Sarıgül, tahıl sevkiyatı anlaşmasına ilişkin görüşlerini ise şu sözlerle paylaştı:

"Sayın Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı olduktan sonra dış politika Türkiye için gerçekten son derece önemlidir. Türkiye'miz, Ukrayna- Rusya krizinde en önemli rolü oynamıştır. Dış politikamız o nedenle gerçekten gurur vericidir. Özellikle dün yapılan görüşme tahıl koridorunun açılması konusunda Türkiye Cumhuriyeti'mizin atmış olduğu adım. Dünya insanlığına çok büyük katkıda bulunmuştur. Çok büyük destek vermiştir."

Şeyh Hayran Mahallesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştiren Sarıgül, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.