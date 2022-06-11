TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Türkiye, iki ittifaka mahkum değildir, mecbur da değildir" - Son Dakika
Üye Girişi

TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Türkiye, iki ittifaka mahkum değildir, mecbur da değildir"

11.06.2022 13:13
TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Türkiye, iki ittifaka mahkum değildir, mecbur da değildir"

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Türkiye, iki ittifaka mahkum değildir, mecbur da değildir.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Türkiye, iki ittifaka mahkum değildir, mecbur da değildir. TBMM'de seçim tarihi belli ama karar alındığı gün siyasette yeni dünyalar kurulur, TDP de o dünyalarda yerini alır." dedi.

Sarıgül, partisinin bir otelde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu, gündemi değerlendirdi.

Yunanistan ile Türkiye arasındaki gelişmelere değinen Sarıgül, "Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan bilsin ki onların nüfusu kadar biz mülteciye bakıyoruz. Yunanistan bilsin ki Türkiye topraklarında bayrağımıza, toprağımıza kastedenler olursa bütün Cumhuriyet Halk Partililer, bütün AK Parti'liler, bütün Milliyetçi Hareket Partililer, Türkiye Değişim Partililer, hep beraber el ele, kol kola, omuz omuza olacağız." diye konuştu.

Türkiye'de yapılacak seçimlerde hangi ittifakta yer alacaklarına ilişkin kendilerine sorular geldiğini belirten Sarıgül, "Türkiye, iki ittifaka mahkum değildir, mecbur da değildir. TBMM'de seçim tarihi belli ama karar alındığı gün siyasette yeni dünyalar kurulur, TDP de o dünyalarda yerini alır." dedi.

Sarıgül, işsizler, evsizler, kimsesizler, çaresizler ve "Tam bağımsız Türkiye" diyenlerle ittifak halinde olduklarını ve bu ittifaklarını sürdüreceklerini kaydetti.

TDP Genel Başkanı Sarıgül: Türkiye, iki ittifaka mahkum değildir, mecbur da değildir
TDP Genel Başkanı Sarıgül: Türkiye, iki ittifaka mahkum değildir, mecbur da değildir
TDP Genel Başkanı Sarıgül: Türkiye, iki ittifaka mahkum değildir, mecbur da değildir
TDP Genel Başkanı Sarıgül: Türkiye, iki ittifaka mahkum değildir, mecbur da değildir
TDP Genel Başkanı Sarıgül: Türkiye, iki ittifaka mahkum değildir, mecbur da değildir

YORUMLAR
500
Datçalı balıkçılara 'Yeni Balık Türleri' eğitimi Datçalı balıkçılara 'Yeni Balık Türleri' eğitimi BTSO'da 'Kişisel Verilerin Korunması' eğitimi BTSO'da 'Kişisel Verilerin Korunması' eğitimi
Kaynak: AA

Mustafa Sarıgül, Türkiye, Mahkum, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TDP Genel Başkanı Sarıgül: 'Türkiye, iki ittifaka mahkum değildir, mecbur da değildir' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:24 Kurt sürüsü yaylada etrafı çitle çevrili ağıla girerek 35 koyunu öldürdü
13:22 Balıkesir-Kütahya yolunda bir minibüs, süt tankeri ile çarpıştı: 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralı
13:01 Kira artış oranı sabitlendi ama tartışmalar bitmiyor! Düzenlemeden önce yapılan zamlar için hak iddia edilebilir mi, işte yanıtı
12:43 Toprak, altyapı çalışması yapan işçinin üzerine çöktü! İtfaiye ekipleri olaya müdahale etti
12:18 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 1 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla Suriyelilerin bin 200 mahalle ikamete kapatılacak
12:13 Görenler şaşıp kalıyor! Bu evin balkonu var ama kapısı yok
12:10 Midibüs şarampole devrildi: 17 kişi yaralandı
12:07 Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy nişanlandı
11:56 Tarihi Çeşmeköy Camii'nin restorasyon sonrası halini paylaşan büyükşehir belediye başkanı tepki çekti
01:08 Konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2022 13:36:12. #1.13#
SON DAKİKA: TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Türkiye, iki ittifaka mahkum değildir, mecbur da değildir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement