Temel Karamollaoğlu, "Üçüncü ittifak olabilir" sözlerini açıkladı - Son Dakika
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Temel Karamollaoğlu, "Üçüncü ittifak olabilir" sözlerini açıkladı

15.04.2022 00:42

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, "Seçim kanunuyla şartlar değişti. Üçüncü ittifak olabilir" sözlerine açıklık getirdi. Karamollaoğlu, "Nasıl ki Demokrat Parti ile İYİ Parti, 'ittifak içinde bir ittifak' içindelerse; aynısı farklı biçimlerde olabilir, benim söylemek istediğim budur." ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında "Seçim kanunuyla şartlar değişti. Üçüncü ittifak olabilir. Bunu kamuoyuna ilk defa söylüyorum" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler CHP, İYİ Parti, Saadet partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'nin bulunduğu 6'lı masada işlerin yolunda gitmediği yorumlarına sebep olmuştu.

"ALTILI MASAYLA İLGİLİ FARKLI BİR FİKİR GÜNDEME GETİRMEDİK"

Gündem olan bu sözler sonrası Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunarak dün kullandığı ifadelere açıklık getirdi.

Paylaşımında Karamollaoğlu, "Üçüncü ittifak konusunda, dünkü yayında biz, "ittifak içinde ittifaklar" olabilir kanaatini gündeme getirmiştik; öyle görülüyor ki, eksik kalmış veya yanlış anlaşılmış. Biz, dünkü konuşmamızda altılı masayla ilgili farklı bir fikir gündeme getirmedik." dedi.

Temel Karamollaoğlu, gündem yaratan ' Üçüncü ittifak olabilir' sözlerine açıklık getirdi

"DP İLE İYİ PARTİ ARASINDAKİ 'İTTİFAK İÇİNDE BİR İTTİFAK' GİBİ OLABİLİR"

Açıklamalarını sürdüren Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Nasıl ki Demokrat Parti ile İYİ Parti, 'ittifak içinde bir ittifak' içindelerse; aynısı farklı biçimlerde olabilir, benim söylemek istediğim budur. Ayrıca ben, seçimle ilgili bu tip konuların seçim sath-ı mailine girilmeden görüşülmesinin doğru olmadığı kanaatindeyim.

"BİRKAÇ AY SONRA DAHA RAHAT KONUŞABİLİRİZ"

Tekrar ifade ediyorum; şu anda seçim sath-ı mailine girmedik. Ama sanki seçim sath-ı mailine girmişiz gibi, partilerden görüş almak istiyorlar; bunun da doğru olduğu kanaatinde değilim. Çok değil, birkaç ay sonra bu konuları daha rahat konuşabiliriz.

"CUMHUR İTTİFAKI FİTNE ÇIKARMA DERDİNDE, BU OYUNA GELMEYECEĞİZ"

Çok açık ifade ediyorum: Cumhur İttifakı bu konuların bugünden görüşülmesini istiyor; çünkü bir yerlerden bir şeyleri karıştırıp, 'acaba fitne çıkarabilir miyiz' derdindeler. Farkındayız, bu oyuna gelmeyeceğiz!"

Temel Karamollaoğlu, gündem yaratan ' Üçüncü ittifak olabilir' sözlerine açıklık getirdi
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