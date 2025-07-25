TercihFest 2025'e Yoğun İlgi - Son Dakika
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Politika

TercihFest 2025'e Yoğun İlgi

25.07.2025 23:40
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 'Yarınki Türkiye' temalı TercihFest 2025 etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İbn Haldun Üniversitesi tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen 'TercihFest2025' etkinliğine katıldı. Programa Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen aday öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

İbn Haldun Üniversitesi tarafından tercihi yapacak aday öğrencilerin ağırlandığı 'TercihFest 2025', bu yıl "Yarınki Türkiye" temasıyla düzenlendi. 25-27 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikte atölyeler, seminerler, zirveler ve sosyal faaliyetler yer alacak. Başakşehir'de üniversitenin konferans salonunda düzenlenen etkinliğe Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, eğitmenler, birçok öğrenci ile aileleri katıldı.

Etkinliğin ilk gününde öğrencilerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bu yıl sekizincisi düzenlenen Tercih Fest'te sizlerle bir araya gelmiş olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Çok da anlamlı bir birliktelik. 51 şehirden 236 farklı liseden gelen başarılı öğrenciler var karşımızda. Burada bu programda öğrencilerimiz sadece üniversiteleri tanımakla kalmıyor, kariyer planlaması yapıyorlar, akademisyenlerle buluşuyorlar, atölyelere, örnek derslere katılıyorlar ve yeni ilgi alanları keşfediyorlar" dedi.

"Her bakımdan donanımlı, nitelikli insana ihtiyacımız var"

"Gerçekten zor bir dünyadayız. Belirsizliklerin, risklerin yükseldiği, çatışmaların arttığı, bir taraftan da değişimin, dönüşümün, özellikle teknolojik gelişmelerin hızlandığı bir dünyadayız. Böyle bir dünyada en çok neye ihtiyacımız var derseniz, nitelikli insana ihtiyacımız var" diyen Yılmaz, "Her bakımdan donanımlı, nitelikli insana ihtiyacımız var. Altyapı, üst yapı, fiziki yapılar bunlar tabii ki önemli. Ama bütün bunları anlamlı kılan nitelikli, donanımlı insan. Böyle insan gücünüz varsa yarının dünyasında var olabilirsiniz. Yoksa maalesef bu belirsizliğin, riskin yükseldiği dünyada başarılı olma şansımız yok. Dolayısıyla burada yapılan yatırım, insana yapılan yatırım az önce vurgulandığı gibi en kıymetli yatırım. Diğer bütün yatırımlar da bununla kıymetleniyor. Dolayısıyla biz Türkiye'nin, dünyanın geleceğini iyi analiz edip buna göre kendimizi konumlandırmalıyız" şeklinde konuştu

"İnsanlık tarihinin gördüğü en büyük katliamlardan, barbarlıklardan, soykırımlardan birini de gerçekleştiriyorlar"

Sadece teknik bilgi ya da sadece sosyal bilimlerin yeterli olamayacağını belirten Yılmaz, "Sosyal bilimlerle, teknik bilimlerin, temel bilimlerin bir araya gelmesi, birlikte çalışması çok çok kıymetli. Bugün işte konuştuğumuz yangın hadisesinden pandemiye, ekonomik politikalardan, sosyal adalet meselelerine varıncaya kadar, dünyadaki bu çatışmaları çözme meselelerine varıncaya kadar çok boyutlu bakmak durumundayız. Sadece bilgiyle, sadece teknik veya sosyal bilgiyle bakış da yeterli değil doğrusu. Bunu en iyi Gazze'de görüyoruz. Dünyada en iyi eğitim almış toplumlardan bir tanesi herhalde İsrail'de yaşayanlar. Teknik yönüyle birçok yetişmiş insanları var. Teknolojileri son derece gelişmiş durumda ve gelişmiş ülkelerden de büyük destekler alıyorlar hep birlikte görüyoruz. Ama insanlık tarihinin gördüğü en büyük katliamlardan, barbarlıklardan, soykırımlardan birini de gerçekleştiriyorlar. Demek ki sadece bilgi yetmiyor. Sadece bilgi işte bizi buraya getiriyor. Nazi Almanya'sındaki katliamlar veya Afrika'daki katliamlar. Sadece bilgi ile geleceğimizi inşa edemeyiz. Bilgi olmazsa olmaz ama bunun üzerine, ahlakı, etik değerleri, hukuku, vicdanı, merhameti, adaleti koymak zorundayız. Bu kavramlardan bağımsız bir bilgi insanlığı nereye getiriyor, işte çevremizden görüyoruz. Dolayısıyla üniversitelerimizin hem daha bütüncül bir bilgi anlayışıyla hareket etmeleri, hem de bu bilgiyle ahlakı, hukuku, erdemi, adaleti birleştirmeleri son derece kıymetli" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika TercihFest 2025'e Yoğun İlgi - Son Dakika

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