Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2. Türk-Alman Otomotiv Zirvesi'ne katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Berlin'e gidecek.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2. Türk-Alman Otomotiv Zirvesi'ne katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere bugün Almanya'nın başkenti Berlin'i ziyaret edecek. Bolat, zirve kapsamında Türkiye ile Almanya arasındaki köklü ekonomik ve ticari ilişkiler, otomotiv sektöründeki iş birliği fırsatları ve sektörün geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Türkiye ve Almanya'nın otomotiv sanayisindeki iş birliğinin geliştirilmesi açısından önemli bir platform niteliği taşıyan zirvede, Avrupa sanayisinin geleceği ve rekabet gücü bakımından önem taşıyan 'Made in Europe ve Otomotiv Sektörünün Geleceği' ile 'Otomotiv Sektöründe Anahtar Teknolojiler, Endüstriyel Dayanıklılık ve Yeni Değer Oluşturma' başlıklı paneller düzenlenecek.

Bakan Bolat, ziyareti kapsamında Almanya'da yerleşik Türk iş insanlarıyla da bir araya gelecek. DEİK bünyesinde faaliyet gösteren Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) organizasyonunda gerçekleştirilecek buluşmada, iş dünyasının temsilcileriyle kapsamlı istişarelerde bulunulacak. Bolat, ayrıca Almanya Federal Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche ile ikili görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede Türkiye-Almanya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra Avrupa Birliği (AB) Sanayi Hızlandırma Yasası (Industrial Accelerator Act) kapsamında gündeme gelen 'Made in Europe' girişimi ve AB'nin hibrit araçlara yönelik korunma önlemi soruşturması ele alınacak. 13-14 Ekim tarihlerinde Brüksel'de gerçekleştirilen temasların ardından Bakan Bolat'ın bu konularda Türkiye'nin görüş ve beklentilerini Alman mevkidaşına iletmesi bekleniyor. Görüşmede Gümrük Birliği kapsamındaki önemli konuların yanı sıra ticaretin kolaylaştırılması ve yeşil ile dijital dönüşüm alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi değerlendirilecek. 'Made in EU' düzenlemesine ilişkin Almanya'nın desteğinin önemi bir kez daha vurgulanarak, son dönemdeki gelişmeler ele alınacak. Türkiye-Almanya ekonomik ortaklığının mevcut durumu değerlendirilirken, önümüzdeki döneme ilişkin iş birliği alanları ve ortak hedefler de görüşülecek. Görüşmede, 19 Haziran'da Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Almanya Federal Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche'nin eş başkanlıklarında Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye-Almanya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) 6. Dönem Toplantısı sonrasında kaydedilen ilerlemeler de değerlendirilecek. Bu kapsamda özellikle ticaret ve sanayide yeşil dönüşüm, enerji dönüşümü, uluslararası müteahhitlik projeleri, bağlantısallık, turizm ve yatırım alanlarındaki iş birliği imkanları ele alınacak.

Yaklaşık 52 milyar dolara ulaşan ikili ticaret hacmiyle Almanya, Türkiye'nin en önemli ticaret ve yatırım ortakları arasında yer alıyor. İki ülke arasındaki karşılıklı yatırımlar artış gösterirken, üretim ve sanayi ağlarının giderek daha fazla bütünleşmesi, küresel tedarik zincirlerinde kurulan güçlü iş birlikleri ve Avrupa'nın rekabet gücüne sağlanan ortak katkı, ekonomik ilişkilerin stratejik önemini pekiştiriyor. Bakan Bolat'ın gerçekleştireceği ziyaret ve temasların Türkiye ile Almanya arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinin geliştirilmesine, iki ülke iş dünyaları arasındaki mevcut ortaklıkların derinleştirilmesine ve yeşil ile dijital dönüşüm başta olmak üzere geleceğin ekonomik dinamiklerini şekillendiren alanlarda yeni iş birliği imkanlarının oluşturulmasına katkı sağlaması bekleniyor.