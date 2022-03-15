TİP Genel Başkanı Baş: "Seçim kanunu teklifi ittifakları bozma planı içeriyor" - Son Dakika
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TİP Genel Başkanı Baş: "Seçim kanunu teklifi ittifakları bozma planı içeriyor"

15.03.2022 15:21
TİP Genel Başkanı Baş: "Seçim kanunu teklifi ittifakları bozma planı içeriyor"

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı, İstanbul Milletvekili Erkan Baş, AK Parti ve MHP tarafından hazırlanan seçim kanunu teklifinin, "yalan üzerine kurulu olduğunu, ittifakları bozma planı içerdiğini" savundu.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı, İstanbul Milletvekili Erkan Baş, AK Parti ve MHP tarafından hazırlanan seçim kanunu teklifinin, "yalan üzerine kurulu olduğunu, ittifakları bozma planı içerdiğini" savundu.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "piyasacı sağlık politikalarının iflas ettiğini, sağlıkta yaşanan iflasın yükünün sağlık emekçilerine çektirilmek istendiğini" öne sürdü.

Zor koşullarda çalışan sağlık çalışanlarının iki günlük grevini desteklediklerini ifade eden Baş, sağlık çalışanlarının taleplerine tüm halkın sahip çıkması gerektiğini söyledi.

AK Parti ve MHP tarafından hazırlanan yeni seçim kanunu teklifiyle ilgili de eleştirilerde bulunan Baş, "Bu kanun teklifi tümüyle yalan üzerine kurulu bir tekliftir. İttifakları bozma planı içermektedir. Cumhur İttifakı'nın zayıflığını örtme çabasıdır. Oyların güvenliğini ihlal eden yaklaşımlar barındırmaktadır. Eşitsizlikleri derinleştirmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

İttifaklarla zaten barajın ortadan kalktığını dile getiren Baş, MHP'nin, ittifakta bozulma olursa "baraj altı kalmayayım" diye düşündüğünü savundu.

Cumhur İttifakı'nın, "oyları azalsa bile Meclis'te koltuk sayılarını korumayı amaçladığını" iddia eden Baş, şöyle konuştu:

"Teklife göre, salt Meclis'te grup kurmak seçime girmek için yeterli olmayacak. Bu düzenleme 2002 yılındaki seçimlerde geçerli olsaydı AKP seçime giremeyecekti. Ne kadar akıl dışı bir düzenleme yaptıklarına bundan daha güzel bir örnek olabilir mi? Bu kanun şahsım kanunudur. Her maçta oyunun kurallarını değiştiriyorlar. Erdoğan'ın kimyası bozuldu, ilk defa ittifakları bozamıyor. Buna asla izin vermeyeceğiz. Tüm muhalif partiler ilkeli durmalı."

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Milliyetçi Hareket Partisi, İşçi Partisi, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TİP Genel Başkanı Baş: 'Seçim kanunu teklifi ittifakları bozma planı içeriyor' - Son Dakika


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