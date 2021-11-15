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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na yaptığı sürpriz ziyaret sonrası Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: Zırvalıklarla karşı karşıyayız - Son Dakika

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na yaptığı sürpriz ziyaret sonrası Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: Zırvalıklarla karşı karşıyayız

15.11.2021 19:09

Bugün TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren CHP lideri Kılıçdaroğlu, görüşme sonunda gazetecilere açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "İç piyasada emekliye vermiyorsunuz, esnaf kazanamıyor. Peki insanlar nasıl alışveriş yapacak. Zırvalıklar ve saçmalıklarla karşı karşıyayız. Dolar karşısında TL'nin nasıl eridiği belli. Alın terine, üretime her zaman saygımız var. Bu zırvalıklara ve saçmalıklara asla itibar etmesinler, bizi sabırla dinlesinler." ifadelerini kullandı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüşen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, toplantı çıkışında basın mensuplarına bir açıklamada bulundu.

"NE TÜCCAR NE ESNAF KİMSE YALNIZ HİSSETMESİN"

Ekonomiyle ilgili eleştirilerini sıralayan Kılıçdaroğlu, "Alın teri döken, ihracat yapan, iç piyasaya mal üreten ne sanayicisi, ne tüccarı ne esnafı hiç kimse kendisini yalnız hissetmesin. Geliş amacımız bu. Onları korumak, haklarını savunmak, önlerindeki engelleri kaldırmak için CHP olarak elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz. İktidarda olduğumuzda onların önündeki bütün engelleri kaldıracağız. İhracat yaparım diye inatlaşma içine giren bir anlayışla karşı karşıyayız. Bu düşünceyi asla doğru bulmuyoruz. Türkiye'nin fakirleşmesi, ekonomide ciddi anlamda kayıplar vermesi demektir. Eğer Türkiye fakirleşirse iç piyasa talebi de daralacaktır." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na yaptığı sürpriz ziyaret sonrası açıklama: Zırvalıklarla karşı karşıyayız

"DOLAR KARŞISINDA TÜRK LİRASI'NIN NASIL ERİDİĞİ BELLİ"

Doların tarihi zirve yapmasıyla ilgili de konuşan Kılıçdaroğlu, "İç piyasada emekliye vermiyorsunuz, esnaf kazanamıyor. Peki insanlar nasıl alışveriş yapacak. Zırvalıklar ve saçmalıklarla karşı karşıyayız. Ekonominin kitabı yazılmış, şahane kitaplar yazılmış. Biz iç piyasayı büyütmek, ihracat yapmak istiyorsak, Türkiye'nin uluslararası piyasasında saygınlık kazandırmak istiyorsak her alanda üretim yapmak zorundasınız. Dolar karşısında TL'nin nasıl eridiği belli. Alın terine, üretime her zaman saygımız var. Bu zırvalıklara ve saçmalıklara asla itibar etmesinler, bizi sabırla dinlesinler. Ülkeyi aydınlığa nasıl kavuşturacağımızı içeride anlattık, bundan sonra da anlatmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na yaptığı sürpriz ziyaret sonrası Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: Zırvalıklarla karşı karşıyayız

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na yaptığı sürpriz ziyaret sonrası Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: Zırvalıklarla karşı karşıyayız - Son Dakika


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SON DAKİKA: TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na yaptığı sürpriz ziyaret sonrası Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: Zırvalıklarla karşı karşıyayız - Son Dakika
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