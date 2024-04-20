Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından ilk toplantısı gerçekleştirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç başkanlığında meclis salonundaki toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Genç, daha önce görev yapan Başkan Murat Zorluoğlu ve üyelere, ayrıca Trabzon'da seçimlerin demokratik teamüllere uygun bir şekilde gerçekleştirmemize vesile olan herkese teşekkür etti.
Yeni dönemde Büyükşehir Belediye Meclisi olarak güzel hizmetler yapmanın iradesini bu kurumda oluşturmayı arzuladıklarını belirten Genç, "Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisimizde sizlerin katkılarıyla birlikte Trabzonluların yararına olan adımları atacak iradeyi inşallah hep beraber ortaya koyacağız." ifadelerini kullandı.
Konuşmanın ardından kapalı zarf usulüyle yapılan oylamada Meclis 1. Başkanvekilliğine Faruk Kanca, 2. Başkanvekilliğine ise Cevdet Bayraktar seçildi.
Divan katipliği, encümen ve komisyon üyelerinin de seçildiği toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, MHP İl Başkanı Ömer Ayar, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Selahaddin Çebi ve CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz da katıldı.
Son Dakika › Politika › Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ilçe belediye başkanlarıyla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Tugay, Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesajda, halkın, kentin ve ülkenin çıkarlarını gözeteceklerini ve vicdanlarının sesini dinlemekten asla vazgeçmeyeceklerini belirtti. Tugay ve beraberindeki heyet, ayrıca İsmet İnönü'nün kabrini de ziyaret etti.
Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, belediyenin 1 milyar 700 milyon TL borcu olduğunu açıkladı. Kahveci, borç yükünün kısa vadede bir seçim kazanmak amacıyla yapılan yatırımlardan kaynaklandığını belirtti.
Eski Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Erdal Beşikçioğlu'na belediyeyi borçsuz bir şekilde teslim aldıklarını açıklamasından dolayı teşekkür etti.
Ordu Büyükşehir Belediyesi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından ilk toplantısını gerçekleştirdi. Başkan Mehmet Hilmi Güler, yeni dönemin hayırlı olmasını temenni ederek Ordu halkına teşekkür etti. Güler, fırsat eşitliği ve uyum içinde çeşitlilik ilkesine dikkat edeceklerini belirtti. Ayrıca, Ordu'yu yaşanılabilir bir kent yapmak için çalışmaların iki ana gruba ayrıldığını ve afete dirençli bir kent olacaklarını vurguladı.
İzmit Belediyesi'nin Nisan ayı meclis toplantısında, önceki dönem AKP yönetimi tarafından TÜGVA'ya 25 yıllığına tahsis edilen Tepeköy Öğrenci Yurdu protokolünün iptaline karar verildi. Ensar Vakfının kullanımına verilen Nebi Güdük Gençlik Merkezi ile ilgili yapılan protokol de iptal edildi.
Ankara Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, CHP'nin düzenlediği 'İktidar Yolunda CHP Belediyeciliği Çalıştayı'na katıldı. Toplantıda, belediye başkanlarının görüşleri, önerileri ve önümüzdeki dönemle ilgili talepleri dinlendi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Sur Belediyesi'nde DEM Partililerin Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren sözler söylediği iddialarına ilişkin U.G. adlı şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
Sur Belediyesi, mazbata töreninin ardından belediyede DEM Parti yöneticilerinin Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren sözler söyledikleri iddiasıyla Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma başlatması üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, “Parti Yönetimimiz ve Eş Başkanlarımız tarafından söylendiği iddia edilen sözler, bizlerden bağımsız bir yurttaşın söylemi olup, tarafımıza yöneltilen iddialar asılsızdır” denildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?