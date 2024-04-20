Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Politika

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından ilk toplantısını gerçekleştirdi. Başkan Ahmet Metin Genç başkanlığında yapılan toplantıda, yeni dönemde güzel hizmetler yapmanın iradesi vurgulandı. Meclis 1. Başkanvekilliğine Faruk Kanca, 2. Başkanvekilliğine ise Cevdet Bayraktar seçildi. Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen ve diğer siyasi parti temsilcileri de katıldı.

20.04.2024 18:58
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından ilk toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç başkanlığında meclis salonundaki toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Genç, daha önce görev yapan Başkan Murat Zorluoğlu ve üyelere, ayrıca Trabzon'da seçimlerin demokratik teamüllere uygun bir şekilde gerçekleştirmemize vesile olan herkese teşekkür etti.

Yeni dönemde Büyükşehir Belediye Meclisi olarak güzel hizmetler yapmanın iradesini bu kurumda oluşturmayı arzuladıklarını belirten Genç, "Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisimizde sizlerin katkılarıyla birlikte Trabzonluların yararına olan adımları atacak iradeyi inşallah hep beraber ortaya koyacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından kapalı zarf usulüyle yapılan oylamada Meclis 1. Başkanvekilliğine Faruk Kanca, 2. Başkanvekilliğine ise Cevdet Bayraktar seçildi.

Divan katipliği, encümen ve komisyon üyelerinin de seçildiği toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, MHP İl Başkanı Ömer Ayar, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Selahaddin Çebi ve CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz da katıldı.

Kaynak: AA

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