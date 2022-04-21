'Troll' tartışmasında 'Cumhur Frankfurt' özür diledi! TBMM Başkanı Şentop "Haddini bil" demişti - Son Dakika
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'Troll' tartışmasında 'Cumhur Frankfurt' özür diledi! TBMM Başkanı Şentop "Haddini bil" demişti

21.04.2022 12:56

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun tutuklanmasının ardından Meclis Başkanı Şentop'a imalı mesaj atan ve "Haddini bil. Trollerle muhatap olmadım bugüne kadar..." yanıtı alan 'Cumhur Frankfurt' adlı sosyal medya kullanıcısı özür diledi. Cumhur Frankfurt hesabından Haskoloğlu ima edilerek "Arkadaşa tütün ve temiz don lazımmış" mesajı yazılmış ve Şentop da mesaja etiketlenmişti.

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın kimlik bilgilerini sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle önceki gün tutuklandı. Tutuklama haberinin ardından Twitter'daki sosyal medya fenomenlerinden 'Cumhur Frankfurt' isimli kullanıcı, TBMM Başkanı Şentop'u etiketleyerek "Arkadaşa tütün ve temiz don lazımmış" paylaşımı yaptı.

"TERBİYESİZLİK YAPMA"

Sakin yapısı ile tanınan Şentop bu tweet'e tepkisini sosyal medya hesabından gösterdi. Şentop, paylaşımında, "Terbiyesizlik yapma. Trollerle muhatap olmadım bugüne kadar. İlk defa bozuyorum prensibimi. Sureti haktan görünüp iç operasyon çekenlere gereken cevabı vermek icab ediyor bazen" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop'un tepki gösterdiği Twitter hesabından özür açıklaması geldi

"SAHİBİYLE GÖRÜŞ' DEDİLER"

Dün de konuyla ilgili konuşan TBMM Başkanı, "Bu konuyu kapatmayacağım. Ankara küçük yer. Kimin kimin adamı, kimin sahibi olduğunu biliyor. Milletvekili arkadaşlarımdan arayanlar oldu. Dediler ki; 'Sahibiyle görüş" dedi.

ŞENTOP'TAN ÖZÜR DİLEDİ

Olayın yankıları sürerken "Cumhur Frankurt" adlı hesabın kullanıcısından yeni bir paylaşım daha geldi. Şentop'tan özür dilediğini söyleyen fenomen, "Az önce Meclis Başkanımız Mustafa Şentop'u arayarak kendilerine Cumhur Frankfurt'a has üslup konusunda haddimi aştığımı ve hiçbir taraf ile bağlantılı olmadığımı ifade ettim. Sağolsunlar, büyüklük ve anlayış gösterdiler. Sadece tenhada özür dilemeyeyim istedim" ifadelerini paylaştı.

TBMM Başkanı Şentop'un tepki gösterdiği Twitter hesabından özür açıklaması geldi
'Troll' tartışmasında 'Cumhur Frankfurt' özür diledi! TBMM Başkanı Şentop Haddini bil demişti
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Son Dakika Politika 'Troll' tartışmasında 'Cumhur Frankfurt' özür diledi! TBMM Başkanı Şentop 'Haddini bil' demişti - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Troll' tartışmasında 'Cumhur Frankfurt' özür diledi! TBMM Başkanı Şentop "Haddini bil" demişti - Son Dakika
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