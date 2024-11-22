Trump, Adalet Bakanı Olarak Pam Bondi'yi Aday Gösterdi

Politika

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, Florida'dan Temsilciler Meclis Üyesi Matt Gaetz'in ardından Adalet Bakanlığına eski Florida Başsavcısı Pam Bondi'yi getireceğini duyurdu.

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın Adalet Bakanı olarak aday gösterdiği Florida'dan Temsilciler Meclis Üyesi Matt Gaetz, adaylıktan çekildiğini açıklamıştı. Trump'ın Adalet Bakanlığı koltuğuna seçeceği yeni isim belli oldu. Trump, Adalet Bakanlığına eski Florida Başsavcısı Pam Bondi'yi getireceğini duyurdu. açıklamasını sosyal medya hesabından yapan Trump, Bondi'nin kariyerine dikkat çekti. Bondi'nin Florida'nın ilk kadın başsavcısı olarak sert olduğunu ifade eden Trump, "Pam yaklaşık 20 yıl boyunca savcılık yapmış, suçlulara çok sert davranmış ve Florida'daki aileler için sokakları güvenli hale getirdi. Florida'nin ilk kadın başsavcısı olarak ölümcül uyuşturucu kaçakçılığını durdurmak için çalıştı ve ülke genelinde Fentanil Aşırı Doz Ölümlerinin trajedisini azaltmak için çalıştı" dedi. Trump, Bondi'nin adaylık duyurusunu yapmaktan onur duyduğunu da sözlerine ekleyerek, "Çok uzun süredir, taraflı Adalet Bakanlığı bana ve diğer Cumhuriyetçilere karşı silah olarak kullanıldı. Artık değil" dedi.

Trump'ın ilk döneminde görev yapmıştı

ABD'nin en kalabalık üçüncü eyaleti olan Florida'da 2011-2019 yılları arasında başsavcılık görevini yürüten 59 yaşındaki Bondi, Trump döneminde Opioid ve Madde Bağımlılığı Komisyonu'nda da görev almıştı. Trump'in ilk azil süresince savunma ekibinde de yer alan Bondi, son olarak Trump'ın yeni yönetimi için politikayı şekillendirmeye yardımcı olan sağ eğilimli düşünce kuruluşu America First Policy Institute'un hukuk bölümüne liderlik etti.

"Gaetz'in Adalet Bakanı olarak onaylanmak için gösterdiği son çabaları takdirle karşılıyorum"

Gaetz, " Washington'da gereksiz yere uzatılan bir çekişmeyle kaybedecek zamanımız yok, bu nedenle Adalet Bakanı adaylığından geri çekiliyorum. Trump'ın Adalet Bakanlığı göreve geldiği ilk gün yerinde ve hazır olmalı" demişti.

Gaetz'in çekilme kararının ardından açıklama yapan Trump ise, "Matt Gaetz'in Adalet Bakanı olarak onaylanmak için gösterdiği son çabaları takdirle karşılıyorum. Çok iyi gidiyordu ama aynı zamanda çok saygı duyduğu yönetim için dikkat dağıtmak istemedi. Matt'i harika bir gelecek bekliyor ve yapacağı tüm harika şeyleri görmek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Gaetz'in adaylıktan çekildiğine dair açıklaması, Temsilciler Meclisi Etik Komitesi'nin Gaetz'in cinsel suiistimal ve yasadışı uyuşturucu kullanımı iddialarına ilişkin bir raporu yayınlama konusunda çıkmaza girmesinin ardından gelmişti. - WASHINGTON