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Politika

Trump: Esad Şam'dan kaçtı

Trump, Esad'ın Suriye'den kaçtığını ve Rusya'nın artık onu korumadığını duyurdu.

08.12.2024 12:50
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ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, Suriye'deki muhaliflerin Şam'ı ele geçirmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Esad gitti. Ülkesinden kaçtı. Vladimir Putin liderliğindeki koruyucusu Rusya, artık onu korumakla ilgilenmiyordu" dedi.

Suriye'deki muhaliflerin başkent Şam'da kontrolü eline geçirmesinin ardından dünya liderleri açıklamalar yapmaya başladı. ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yayınladığı mesajında, "Esad gitti. Ülkesinden kaçtı. Vladimir Putin liderliğindeki koruyucusu Rusya, artık onu korumakla ilgilenmiyordu" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'daki savaş nedeniyle Suriye'ye olan tüm ilgisini kaybettiğini belirten Trump, "Rusya ve İran şu anda zayıflamış durumdalar; biri Ukrayna ve kötü ekonomi yüzünden, diğeri ise İsrail ve savaştaki başarısı yüzünden. Aynı şekilde Zelenskiy ve Ukrayna da bir anlaşma yapmak ve bu çılgınlığı durdurmak istiyor. Gülünç bir şekilde 400 bin asker ve çok daha fazla sivil kaybettiler. Derhal ateşkes sağlanmalı ve müzakereler başlamalıdır. Çok fazla hayat gereksiz yere harcanıyor, çok fazla aile yok oluyor ve böyle devam ederse çok daha büyük ve çok daha kötü bir şeye dönüşebilir. Vladimir'i iyi tanırım. Şimdi harekete geçme zamanı. Çin yardım edebilir. Dünya bekliyor" ifadelerini kullandı.

"Biden olayları yakından izliyor"

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett ise, ABD Başkanı Joe Biden ve ekibinin Suriye'deki olağanüstü olayları yakından izlediğini ve bölgesel ortaklarıyla sürekli temas halinde olduğunu belirtti.

"Esad BAE'de mi" sorusu

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı'nın diplomatik danışmanı Enver Gargaş, Bahreyn'deki Manama Diyaloğu'nda yaptığı konuşmada, "Suriyelilerin birlikte çalışacağını ve yaklaşan kaosun bir başka bölümünü görmeyeceğimizi umuyoruz" dedi. Gargaş, Bahreyn'deki Manama Güvenlik Diyaloğu sırasında gazetecilerin Esad'ın BAE'de olup olmadığı sorusuna, "Bilmiyorum" yanıtını verdi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Trump: Esad Şam'dan kaçtı - Son Dakika

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