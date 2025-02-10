Trump "Gazze'yi satın almaya kararlıyım" dedi, Kremlin'den yanıt gecikmedi - Son Dakika
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Politika

Trump "Gazze'yi satın almaya kararlıyım" dedi, Kremlin'den yanıt gecikmedi

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ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Gazze'yi satın almaya ve sahip olmaya kararlı olduğunu ifade etti. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov ise Trump'ın Gazze planıyla ilgili ayrıntıların beklenmesi gerektiğini söyledi.

10.02.2025 15:28
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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in enkaza dönüştürdüğü Gazze ile ilgili skandal bir açıklama daha yaptı. Trump dün Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, "İnşa etmeleri için Gazze'yi Orta Doğu'daki diğer devletlere verebiliriz, başkaları bizim himayemizde bunu yapabilir. Ama biz orayı sahiplenmeye, satın almaya ve Hamas'ın geri dönmesini engellemeye kararlıyız" dedi.

"GAZZE BİR GAYRİMENKUL SAHASI OLARAK DÜŞÜNÜLMELİ"

Gazze'de düzeltilecek hiçbir şey olmadığını ve Gazze'nin "bir yıkım alanı" olduğunu belirten Trump, Gazze'deki enkazın yıkılacağını ve yeniden inşa edileceğini söyledi. Skandal açıklamalarına devam eden Trump, Gazze'nin büyük bir "gayrimenkul sahası" olarak düşünülmesi gerektiğini ve ABD'nin burayı çok yavaş bir şekilde geliştireceğini ifade etti.

ABD'nin Gazze'yi çok iyi bir yer haline getireceğini ve dünyanın her yerinden insanların gelip orada yaşayabileceğini öne süren Trump, ayrıca bazı Filistinlilerin ABD'ye yerleşmesine izin vermeyi düşünebileceğini söyledi.

Trump 'Gazze'yi satın almaya kararlıyım' dedi, Kremlin'den yanıt gecikmedi
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Trump'ın ifadelerine ilişkin Kremlin'den açıklama geldi. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, "Tutarlı bir eylem planından bahsediyorsak, bu bazı ayrıntıları beklemeye değer. Orada yaşayan yaklaşık 1,2 milyon Filistinliden bahsediyoruz. Buradaki temel konu bu. Gazzeliler, ilgili Güvenlik Konseyi kararları ve farklı kararlarda iki devletli çözüm sözü verilen insanlar. Bunun gibi birçok soru var. Ayrıntıları henüz bilmiyoruz, bu yüzden sabırlı olmalıyız" dedi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Şubat'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Gazzelilerin başka ülkelere yerleştirilmesi gerektiğini ve ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağı söylemişti. Trump'ın açıklamalarına, Filistin yönetimi, Hamas, Arap dünyası ve Avrupa ülkelerinin liderleri tepki göstermişti.

Trump "Gazze\'yi satın almaya kararlıyım" dedi, Kremlin\'den yanıt gecikmedi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Trump 'Gazze'yi satın almaya kararlıyım' dedi, Kremlin'den yanıt gecikmedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • NURETTİN AVGIN:
    Şeytanın biri gider biri gelir. Bu da başkan görünümlü Deccal. 102 6 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ADAMIN DİBİ 9 70 Yanıtla
  • mert çelik:
    abd ortaya yalan atıp ısgal edıyor bızım ulkede rısk altında 65 5 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Yani, Filistinlilerin yapmadığı bir şey değil. Osmanlıyı da sattılar, arsa tapularını da sattılar. 8 26 Yanıtla
  • Bülent Bey:
    Orman kanunları dönemi, garibanlar zayıf ülkeler yandı.. 30 0 Yanıtla
  • Okan Büyükbaş:
    Müslümanlık azaltilir Hristiyanlık cogaltma çabaları ama Müslümanlarının çoğu 3 maymun oynamaya devam 8 0 Yanıtla
  • Uğur Kbd:
    ABD den 6.500 milyon yahudi göçü başlar yakında pilan belli temizlenmiş lüks yahudi yerleşimi netanyahunu demişdi burda nüfusu artırmanın yolu diye 4 0 Yanıtla
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