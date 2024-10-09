Trump-Putin Görüşmeleri İddiası - Son Dakika
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Politika

Trump-Putin Görüşmeleri İddiası

Bob Woodward, Trump'ın Putin ile özel görüşmeler yaptığı ve test kiti gönderdiğini yazdı.

09.10.2024 16:07
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ABD'li gazeteci Bob Woodward, 15 Ekim'de çıkacak "Savaş" adlı kitabında ABD Başkanı Donald Trump'ın Başkanlık görevi sona erdikten sonra Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin ile 7 kez "özel" görüşme gerçekleştirdiğini ve Trump'ın 2020 yılında korona virüs salgının en etkili olduğu dönemde Putin'e gizli bir şekilde Covid-19 test kiti gönderdiğini yazdı.

ABD'li gazeteci Bob Woodward'ın 15 Ekim'de raflardaki yerini alacak "Savaş" adlı kitabının bazı bölümleri gazetecinin yardımcı editör olarak görev yaptığı The Washington Post'ta yayınlandı. Paylaşılan kısımlarda ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin arasındaki "özel" iletişime dair bilgiler yer aldı. Woodward kitabında Beyaz Saray'da bulunduğu dönem Trump'ın, 2020 yılında korona virüs salgının en etkili olduğu dönemde Putin'e gizli bir şekilde Covid-19 test kiti gönderdiğini yazdı. Putin'in testleri kabul ettiği aktarılan kitapta, Putin'in, Trump'ın siyasi açıdan zarar görmesini engellemek için tıbbi ekipmanı ifşa etmemesini istediği ifade edildi. Woodward kitabında, Putin'in Trump'a "Bunu birine söylemeni istemiyorum. Çünkü insanlar bana değil sana öfkelenecek" ifadelerine yer verdi.

Yedi kez telefon görüşmesi yaptılar

Trump'ın Kasım ayında yapılacak Başkanlık seçimi için bir kampanya yürütürken, Putin'in ise ABD'nin müttefiki Ukrayna'ya karşı savaş halindeyken dahi kişisel ilişkisini sürdürdüğü kaydedildi. Woodward, adını açıklamadığı Trump'ın yardımcısına dayandırarak Trump'ın Başkanlık görevi sona erdikten sonra dahi Putin'le 7 kez "özel" telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini yazığı kitabında 2024 yılının başlarında Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago konutundaki ofisinden bir yardımcısına, Putin ile "özel" bir görüşme yapmak istediği için çıkmasını emrettiğini belirtti.

Trump ve Kremlin'den "özel telefon görüşmelerine" yalanlama

Putin ile özel görüşme gerçekleştirdiğine dair iddiaları yalanlayan Trump, kitabın yazarı Woodward'ı "hikaye anlatıcısı" olarak tanımlayarak "Kötü bir hikaye anlatıcısı ve aklını kaçırmış" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Woodward'ın kitabında yer alan konuya ilişkin bölümlere yönelik soruya "Hayır doğru değil" yanıtını verdi.

Trump ile Nixon'ı kıyasladı

Woodward, kitabında ayrıca Trump ile 37. ABD Başkanı Richard Nixon'ı kıyasladı. Trump'ın Nixon'ından daha kötü olduğunu ifade eden gazeteci Woodward, "Trump ABD tarihinin en pervasız ve fevri başkanıydı ve 2024'te başkan adayı olarak da aynı karakteri sergiliyor" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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