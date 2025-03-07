Trump'tan İran Açıklaması - Son Dakika
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Politika

Trump'tan İran Açıklaması

Trump\'tan İran Açıklaması

Trump, İran ile nükleer silahlar konusunda son aşamalara geldiklerini belirtti.

07.03.2025 22:36
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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "İran ile son vuruşlara geldik. Nükleer silah sahibi olmalarına izin veremeyiz. Dünya tarihinde ilginç bir dönemden geçiyoruz ama İran'la çok yakında, çok ama çok yakında bir şeyler olacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Kanada, Ukrayna ve Rusya'ya ilişkin açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Kanadalı yetkilileri "anlaşması çok zor" olarak nitelendiren Trump, "Kanada yıllardır kereste ve süt ürünlerine uyguladığı gümrük vergileriyle bizi kazıklıyor" diyerek, vergileri düşürmedikleri sürece "süt ürünlerine tam olarak aynı gümrük vergisini" uygulamayı planladığını söyledi. Trump, "Bunu bugün gibi erken bir tarihte yapabiliriz ya da pazartesi veya salı gününe kadar bekleyebiliriz. Ama yapacağımız şey bu; aynı ücreti alacağız. Bu adil değil, hiçbir zaman adil olmadı ve çiftçilerimize kötü davrandılar" şeklinde konuştu.

"ABD kazıklanıyor"

ABD'nin herkes tarafından kazıklandığını ancak bu durumun artık sona erdiğini belirten Trump, Hindistan'ın da ABD'den "büyük gümrük vergileri" aldığını, bunları "çok aşağıya" çekmek istediğini sözlerine ekledi.

Avrupa Birliği'ni (AB) "korkunç bir istismarcı" olarak niteleyen Trump, bloğun ABD'den "faydalanmak" için kurulduğu iddiasını yineledi. Trump, "Ben görevdeyken avantaj sağlamıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Ukrayna ile uğraşmayı daha zor buluyorum"

Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Trump, savaşı sona erdirmek için yürüttüğü diplomatik çabalara Kiev'in yaklaşımına yönelik eleştirilerini yineleyerek, Moskova ile anlaşmanın "daha kolay" olduğunu söyledi. ABD Başkanı, "Açıkçası Ukrayna ile uğraşmayı daha zor buluyorum ve kartlar onlarda değil. Ukrayna topun başına geçmeli ve işini yapmalı" diye konuştu. Trump, günün erken saatlerinde açıkladığı Rusya'ya yaptırım açıklamasına vurgu yaparak, Kiev'e yardım etmeye çalıştığını kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile savaşı "durdurmak ve çözmek" istediğini aktaran Trump, "Bence herhangi birinin yapacağı şeyi yapıyor -onlara vurduğundan daha sert vuruyor- ve şu anda o pozisyonda olan herhangi biri bunu yapardı. O bu işi bitirmek istiyor. Bence Ukrayna da bitirmek istiyor. Onun da bitirmek istediğini düşünüyorum" dedi.

ABD Başkanı Trump konuşmasında, "Önümüzde ilginç günler olacak, size söyleyebileceğim tek şey bu" şeklinde konuştu.

"Nükleer silah sahibi olmalarına izin veremeyiz"

İran ile ilişkiler hakkında konuşan Trump, "İran ile son vuruşlara geldik. Bu ilginç bir zaman olacak ve neler olacağını göreceğiz. Son anlara geldik. Nükleer silah sahibi olmalarına izin veremeyiz. Dünya tarihinde ilginç bir dönemden geçiyoruz ama İran'la çok yakında, çok ama çok yakında bir şeyler olacak" ifadelerini kullanırken, sözlerinin ne anlama geldiği hakkında detaylı açıklama yapmadı.

İran ile bir barış anlaşması yapmayı umduğunu söyleyen Trump, "Güçlülükten ya da zayıflıktan bahsetmiyorum. Sadece diğerini görmektense bir barış anlaşması görmeyi tercih ederim diyorum. Ama diğeri sorunu çözecektir" ifadelerini kullandı. Trump "diğeri" sözünün ne anlama geldiğini de belirtmedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Trump'tan İran Açıklaması - Son Dakika

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