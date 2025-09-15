Trump, Washington için acil durum ilan edecek

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington'da gerekirse ulusal acil durum ilan edip, federal yönetim uygulayacağını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Washington'daki suç oranlarına ve Washington'ın Demokrat Belediye Başkanı Muriel Bowser'ın açıklamalarına ilişkin paylaşımda bulundu. Trump, federal hükümetin müdahalesi sayesinde Washington'ın birkaç hafta içinde ABD'nin ve hatta dünyanın en tehlikeli şehirlerinden biri olmaktan çıkıp en güvenli şehirlerinden birine dönüştüğünü söyledi.

Trump, kentin restoranları ve mağazalarının dolup taştığını kaydederek, Bowser'ın ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimleri ile iş birliği yapmayacağını açıkladığını belirtti. Trump, "Bunun olmasına izin verirsem, suçlar yeniden patlak verecektir. Bunun olmasına izin vermeyeceğim. Gerekirse ulusal acil durum ilan edip, federal yönetim uygulayacağım" dedi.