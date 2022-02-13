Tüfenkci'den KDV indirimi açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz ile birlikte Malatya'da esnaf ziyareti yapan AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesinin

müjde niteliğinde bir gelişme olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel gıdadaki yüzde 8 olan KDV'nin yüzde 1'e indirildiğini açıklamasını esnaflarla paylaşan Tüfenkci, esnafın bu gelişmeyi uzun süredir beklediğini belirtti.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, yaptığı açıklamada, esnafın uzun süredir temel gıdada KDV indirimini beklediğini belirtti. Tüfenkci, "KDV indirimini halkımız çok olumlu karşıladı. Yüzde 7 oranındaki indirimin fiyatlara yansımasını bekliyoruz" dedi.

Tüfenkci, KDV indiriminin fiyatlara yansımasının çok önemli olduğunu ifade ederek, "Pazartesi gününden itibaren uygulamaya giren KDV indiriminin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığı hep birlikte göreceğiz. Temel gıdada yüzde 7 oranındaki indirim esnafı da vatandaşı da rahatlatacaktır. Gereksiz fiyat artırımları olmazsa bu KDV indirimi, fiyat artışlarında enflasyonun düşüşe yönelik ilk adımı da olabilir. KDV sistemini sadeleştirme programı kapsamında temel gıda ürününde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz. Et, balık, çay, kahve, peynir, şeker gibi temel ürünlerindeki KDV'yi yüzde 1'e indiren resmi karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Milletimizi enflasyona ezdirmemek için elimizden ne gerekiyorsa yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - MALATYA