Türkiye-Çin Medya Forumu Ankara'da

İLETİŞİM Başkanlığı, Türkiye ve Çin arasında medya ve iletişim alanındaki iş birliğini güçlendirerek stratejik ortaklığı derinleştirmek ve halklar arasındaki etkileşime katkı sunmak amacıyla Ankara'da Türkiye-Çin Medya Forumu düzenleneceğini açıkladı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 2 Temmuz 2025 tarihinde Ankara'da Türkiye-Çin Medya Forumu gerçekleştirilecek. İki ülke arasında medya ve iletişim alanındaki iş birliğini güçlendirerek stratejik ortaklığı derinleştirmek ve halklar arasındaki etkileşime katkı sunmak amacıyla düzenlenecek olan forumun açılış konuşmaları, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin tarafından yapılacak. Türkiye ve Çin'den önde gelen medya profesyonellerinin, akademisyenlerin ve kamu kurumu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek olan forumda, iki ülkenin iletişim ve medya alanındaki iş birliği fırsatları ele alınacak.

İŞ BİRLİĞİ ALANLARI MASAYA YATIRILACAK

Forum kapsamında iki ana oturumdan oluşan bir panel düzenlenecek. 'Yeni Küresel İletişim Mimarisinde Stratejik Ortaklık: Türkiye-Çin' başlıklı ilk oturumda, iki ülke arasında iletişim alanındaki iş birliği fırsatları, küresel iletişim düzenindeki dönüşüm çerçevesinde değerlendirilecek. 'Stratejik İletişimde Yapay Zeka ve Yenilikçi Teknolojiler' başlıklı ikinci oturumda; iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı dönüşümün stratejik iletişim uygulamalarına etkileri ele alınacak; yapay zeka, büyük veri ve dijital altyapıların kamu diplomasisi, medya üretimi ve bilgi yönetimi üzerindeki rolü tartışılacak. Forum kapsamında ayrıca medya diplomasisi, kamu iletişimi, kültürel etkileşim ve dijitalleşme ekseninde somut iş birliği alanları masaya yatırılacak.