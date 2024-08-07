Türkiye'de e-Devlet Kapısı Kullanıcı Sayısı 66 Milyonu Aştı

Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "66 milyon kullanıcı ile Türkiye'de 15 yaş üstü nüfusun yüzde 96'sı bugün e-Devlet Kapısı kullanıcısıdır." dedi.

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Dijital Türkiye ve Bürokrasinin Azaltılması Toplantısı"na başkanlık etti.

Açılışta konuşan Yılmaz, 2018'den itibaren düzenli aralıklarla gerçekleştirilen toplantılarda alınan kararların e-Devlet Kapısı'nda önemli ilerlemelere yol açtığına işaret ederek, toplantılarda ulusal veri sözlüğü, veri ihtiyaç envanteri, bütünleşik hizmet tasarımı ve memnuniyet anketi gibi pek çok alanda çalışmalar başlatıldığını, yapay zeka ve büyük veri ile ilgili kararların da bu süreçte hayata geçirildiğini söyledi.

Geçen yıl kabul edilen 12. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın odağında yeşil ve dijital dönüşüm olduğunu ve bu çerçevede dijital dönüşümü güçlü bir şekilde devam ettirmekte kararlı olduklarını vurgulayan Yılmaz, bugünkü toplantının ana gündeminin e-Devlet Kapısı ilerleme durumu, Türkiye'nin uluslararası endekslerdeki durumu ve planlanan yeni çalışmalar olduğunu ifade etti.

"Neredeyse toplumun tamamını kapsamış durumdayız"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şöyle konuştu:

"e-Devlet Kapısı'nın 1 Ağustos 2024 itibarıyla 66 milyonu aşan kullanıcı sayısına ulaştığını hepinizle paylaşmak isterim. Bildiğiniz üzere e-Devlet Kapısı'na giriş yapabilmek için 15 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor. 66 milyon kullanıcıyla Türkiye'de 15 yaş üstü nüfusun yüzde 96'sı bugün e-Devlet Kapısı kullanıcısıdır. Artık bu alanda çok fazla ilerleme kaydedecek alanımız kalmadı, neredeyse toplumun tamamını kapsamış durumdayız. Bu rakam, ülkemizde dijital okur yazarlığın yükselişte olduğunu göstermektedir. Türkiye e-Devlet Kapısı, sadece niceliksel bir büyüme ile değil niteliksel gelişimi ile de gurur kaynağımız olmaya devam etmektedir."

Türkiye e-Devlet Kapısı'nın 2024 yılı Avrupa Komisyonu e-Devlet Kıyaslama Raporu'nda 83 puanla AB ortalamasının üzerinde puan alarak 37 ülke arasında 10. sırada yer aldığını aktaran Yılmaz, AB üyesi olmayan ülkeler arasında da en iyi lider ülkelerden biri olduğunu ifade etti.

Yılmaz, Türkiye'nin kullanıcı desteği, dijital posta, temel veri kaynakları ve sınır ötesi kullanıcı desteği alt başlıklarında 100 tam puan alarak birinci sırada yer alan ülkelerden olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, raporda Türkiye'nin kullanıcı odaklılık başlığında 99,6 puanla 2. sırada, şeffaflık başlığında 82 puanla 5. sırada, anahtar kolaylaştırıcılar başlığında 95 puanla 4. sırada bulunduğunu belirterek, Türkiye'nin tüm bu başlıklarda AB ortalamasının üzerinde başarı gösterdiğini, raporda ayrıca sağlık, taşınma, ulaşım ve adalet kategorilerinde Türkiye'nin ilk 10 ülke arasında yer aldığını vurguladı.

"Kişi başına kullanımda da ciddi artış var"

e-Devlet Kapısı'nda yer alan 8 binden fazla hizmetin kullanımının yüzde 12'sinin bütünleşik hizmetler olduğunu ifade eden Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin kurulmasıyla birlikte e-Devlet Kapısı'nın 2018 yılından sonra yakaladığı ivmenin takdire şayan olduğunu dile getirdi. Yılmaz, şöyle devam etti:

"2018-2024 yılları arasında e-Devlet Kapısı'nda yürütülen çalışmalar dikkate alındığında entegre kurum sayısında, bu 6 yıllık dönemde yüzde 114 artış olduğunu ve hizmet sunan kurum sayısının bugün 1000'i geçtiğini görüyoruz. Sunulan hizmet sayısının da yüzde 101 arttığını görüyoruz aynı dönemde, 4 binli rakamlardan bugün 8 bin 300'ün üzerinde hizmetin e-Devlet Kapısı üzerinden sunulduğunu görüyoruz.

Bu 6 yıllık dönemde yüzde 60 artışla neredeyse nüfusun tamamını, yüzde 96'sını kapsar hale geldiğimizi görüyoruz. e-Devlet'e giriş sayısında da yüzde 329'luk artış yaşandığını görüyoruz aynı dönemde. Dolayısıyla bu şunu gösteriyor kişi başına kullanımda da ciddi artış var."

Yılmaz, 2021'de açıklanan Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'nin 2024-2025 dönemini kapsayan eylem planının geçen günlerde yayımlandığını hatırlatarak, "Milli Teknoloji Hamlesi ve Dijital Türkiye hedeflerimiz doğrultusunda dijital devlet stratejisi, kamu bulut stratejisi, kamu veri alanı, ulusal veri stratejisi gibi çalışmalarımızı da birer birer hayata geçireceğimizi duyurmak isterim." diye konuştu.

"Kullanıcılar, kira kontratlarını yıl sonuna kadar e-Devlet kapısı üzerinden yapabilecek"

Gelecek dönem hedefleri arasında siber güvenliğin güçlendirilmesi, yerli ve milli yazılımların yaygınlaştırılması, başarılı ürünlerin ihraç edilmesi ve bilgi tabanlı ekonomik gelişimin hızlandırılmasının bulunduğunu anlatan Yılmaz, hizmetlerin dijitalleşmesinin sadece bürokratik yüklerin azaltılması değil, aynı zamanda hayatın kolaylaşması, vatandaşın daha zahmetsiz, daha hızlı, güvenli ve kaliteli hizmet alması anlamına geldiği değerlendirmesini yaptı.

e-Devlet Kapısı'nda yeni tasarlanan hizmetlere ilişkin bilgi veren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Son dönemde uygulamaya koyduğumuz hizmetlerden biri müze kart entegrasyonu oldu. Artık cep telefonunuzda bir kare kodla müzelerdeki turnikeleri geçebiliyorsunuz, girebiliyorsunuz müzelere. Kısa süre içinde 390 bin mobil müze kart dağıtılmış durumda.

Mobil kaza tutanağını da 20 Mayıs'ta hayata geçirdik. Şimdiden 59 bin kişi bu hizmetten faydalandı. e-Devlet Kapısı kullanıcıları kira kontratlarını yıl sonuna kadar e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilecekler. Bu da gündemimizde olan önemli bir hizmet. Özel sigortaların başlığı altında bütünleşik hizmetlerin kademeli bir şekilde geliştirilmesi ile tüm sigorta poliçeleri bilgilerine tek nokta üzerinden erişim sağlayabilecek ve işlemler gerçekleştirilebilecek. Bu da önemli bir hizmet olarak gündemimizde ve kısa vadede gerçekleştirmeyi hedefliyoruz."

Yılmaz, mobil cüzdan uygulamasını da devreye aldıklarını belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Artık internete bağlanmadan offline olarak da cep telefonunuzdaki bir uygulamayla verilerinizi kamu hizmetlerinde kullanma imkanına vatandaşlarımız sahip olacak. İnternetin olmadığı ortamda da dijital cüzdanlarına aktardıkları verilerle kamu hizmetlerinden yararlanma imkanına sahip olacaklar.

Yakın dönemde yürütülen çalışmalardan biri de belediye hizmetlerinin kategorize edilmesi ve yaygınlaştırılması olmuştur. Bugün e-Devlet Kapısı'nda 12 kategori altında mahalle idarelerinin hizmetleri sunulmaktadır. e-Devlet Kapısı'nda 494 belediyeye ait 3 bin 981 dijital hizmet halkımıza sunulmaktadır. Ayrıca aynı anlayışla yüksek üretim kurumlarında da kategorizasyon yapıyoruz."

Yılmaz, Dijital Türkiye yolunda atılan her adımın bir kartopu gibi büyüyerek devam ettiğini görmekten gurur duyduklarını dile getirerek, Türkiye'nin dijitalleşme ekonomisinde rekabetçi bir noktaya ulaştığını görmek istediklerini söyledi.

Toplantının "Dijitalin Yüzyılı" vizyonuna katkıda bulunması ve hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi başta olmak üzere özveriyle çalışan tüm Bakanlıklara, ilgili kurumlara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da yakın takip ve destekleri için şükranlarını sundu.