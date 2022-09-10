AK Partili Mehmet Özhaseki'den enflasyon karşılaştırması: Ekmek 1 lirayken alamıyordunuz

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri'den yayın yapan yerel televizyonların ortak yayınına katılarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özhaseki, ekonomi ve enflasyonun yükselişi hakkında da konuştu.

"EKMEK 1 LİRAYKEN ALAMIYORSUNUZ"

2002 ile bugünü karşılaştırarak asgari ücretin alım gücünü değerlendiren Özhaseki, "Enflasyon biraz yüksek olabilir. Ben şahsi düşüncemi söyleyeyim, Ekmek 1 lirayken alamıyorsunuz. Ama bugün 5 lira ile çok rahat alabiliyorsunuz. Burada insanların alım gücünün arttırılması kıymetli" ifadelerini kullandı.

"BUGÜN 3-4 MİSLİ DAHA ALINABİLİR HALE GELDİ"

Sözlerini sürdüren Özhasi, "2002'deki asgari ücretle ne alınabiliyordu, bugün ne alınabiliyor? Kaç kilo et alınıyordu, kaç kilo süt alınıyordu, kaç yumurta alınıyordu, kaç litre benzin alınıyordu, şimdi ne kadar alınabiliyor? Bugün üç misli, dört misli daha fazla alınabilir hale geldi" dedi.