DIŞİŞLERİ Bakanlığı, " Pakistan'ın Turbat şehrinde dün meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" açıklamasını yaptı.
Dışişleri Bakanlığı Pakistan'ın Turbat şehrinde gerçekleştirilen terör saldırısı hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, "Pakistan'ın Turbat şehrinde dün meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Pakistan'ın terörle mücadelesini desteklemeyi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Politika › Türkiye'den Pakistan'daki Terör Saldırısına Kınama - Son Dakika
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