Türkiye, Karadağ'da en büyük üçüncü yabancı yatırımcı oldu - Son Dakika
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Politika

Türkiye, Karadağ'da en büyük üçüncü yabancı yatırımcı oldu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Karadağ Milli Günü Resepsiyonu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Karadağ'da en büyük üçüncü yabancı yatırımcı olduğunu açıkladı. Bakan Ersoy, Türkiye ve Karadağ arasındaki tarihi ve kültürel bağların güçlü olduğunu vurgulayarak, iki ülke arasındaki işbirliğinin önemini vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin Karadağ'da gerçekleştirdiği projeler ve faaliyetlerin değerini 25 milyon avroyu aştığını belirtti.

03.07.2024 22:39
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Karadağ Milli Günü Resepsiyonu'nda yaptığı konuşmada, " Türkiye, 2023'te 85 milyon avro ile Karadağ'daki en büyük üçüncü yabancı yatırımcı konumuna yükseldi" dedi.

Karadağ'ın Ankara Büyükelçiliği, Karadağ Milli Günü nedeniyle Ankara'da bir resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanı sıra Karadağ'ın Ankara Büyükelçisi Perisa Kastratovic, yabancı misyon temsilcileri, iş insanları ve davetliler katıldı. Bakan Ersoy konuşmasında, Türkiye ve Karadağ'ın müşterek bir tarihi ve kültürü paylaştığını ifade ederek, "Bu ortak tarihi ve kültürel paydamız, milletlerimiz arasındaki güçlü beşeri bağlar, dostane siyasi ilişkilerimiz, ülkelerimizin uluslararası platformlarda birbirlerini desteklemeleri, işbirliğimizin sağlam temellerini oluşturmaktadır. Dost Karadağ ile 2017 yılından bu yana NATO müttefiki olmaktan da ziyadesiyle memnuniyet duyuyor, ilişkilerimizin İttifak bünyesinde de gelişmesi ve savunma işbirliğimizin ivme kazanmasına katkısını önemsiyoruz" diye konuştu.

"Türkiye Karadağ'daki en büyük üçüncü yabancı yatırımcı konumuna yükseldi"

Karadağ'la ikili ticaret hacminin 2023'te 197 milyon dolara ulaştığını ifade eden Ersoy, "Doğrudan yabancı yatırımlar bakımından Karadağ'da en üst sıralardayız. Türkiye, 2023'te 85 milyon avro ile Karadağ'daki en büyük üçüncü yabancı yatırımcı konumuna yükseldi" ifadelerini kullandı.

"TİKA, açılışından bu yana Karadağ'da toplam değeri 25 milyon avroyu aşan 450'nin üzerinde proje ve faaliyet gerçekleştirmiştir"

Türkiye'deki kurumların Karadağ'daki faaliyetleri ile takdir toplamaya ve iki ülke arasındaki ilişkilere artı değer katmaya devam ettiğini kaydeden Bakan Ersoy şöyle devam etti:

"TİKA, açılışından bu yana Karadağ'da toplam değeri 25 milyon avroyu aşan 450'nin üzerinde proje ve faaliyet gerçekleştirmiştir. Türkiye burslarından bugüne kadar faydalanan Karadağlı öğrenci sayısı 400'den fazladır. Her geçen sene daha fazla Karadağlı öğrenci burslarımıza başvurmaktadır. Podgoritsa Yunus Emre Türk Kültür Merkezi kuruluşundan bu yana 2 bine yakın öğrenciye Türkçe eğitimi vermiştir. Ülkelerimizin ortak çıkarları doğrultusunda daha fazlasını yapabileceğine inanıyor, her düzeyde yakın temaslar kurulmasını arzuluyoruz."

Büyükelçi Kastratovic ise, Karadağ'ın ekonomik büyüme oranı ve turizm potansiyeline dikkat çekti. İki ülke arasındaki dostluk ve işbirliği ilişkilerine dikkati çekerek, "2023 yılında Avrupa'daki en yüksek ekonomik büyüme oranına sahip olan Karadağ, birkaç yıl önce dünyanın en hızlı büyüyen beşinci turizm destinasyonu ilan edilmiştir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Türkiye, Karadağ'da en büyük üçüncü yabancı yatırımcı oldu - Son Dakika

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