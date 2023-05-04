Bakan Soylu'ya canlı yayında seçime ilişkin soru: Muhalefet kazanırsa ''Darbe oldu'' şeklinde mi değerlendireceksiniz?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerini "darbe girişimi" olarak nitelendirmişti. Gündem yaratan sözleri, bugün katıldığı canlı yayında Soylu'ya yeniden soruldu.

"TÜRKİYE'NİN KARŞI KARŞIYA KALDIĞI MANZARAYI ANLATMAK BİZİM SORUMLULUĞUMUZ"

"Eğer muhalefet kazanırsa siz 'Darbe oldu' şeklinde mi değerlendireceksiniz?" sorusuna yanıt veren Soylu, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye seçimlerini hep esenlikle yapmıştır. İfade ettiğimiz açık ve nettir 15 Temmuz'u başaramayanlar ondan önceki süreli darbeleri, 6-8 Ekim olayları... Amerikan mahreçli bir kalkışmadır. Bu seçimlerde Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı manzarayı anlatmak bizim sorumluluğumuzdur. 'Apo ile Selo'ya özgürlük vereceğim.' diyor. Benim bunu anlatmamda ne beis var?

"15 TEMMUZ'DA YAPAMADIKLARINI BURADA YAPMAK İSTİYORLAR"

Ben Amerika'nın seçimlerine müdahale ediyor muyum? Ortaklıkları ifşa olmuştur, biz bunu açığa çıkardık. Bu ifşa 15 Temmuz'a kadar gitmiştir. 15 Temmuz darbesinde yapamadıklarını burada yapmak istiyorlar. Ben söylemiyorum zaten bunu burada Biden söylüyor."

NE DEMİŞTİ?

İstanbul İlim ve Kültür Vakfı'nı ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, "15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi, halkın sokağa dökülmesi karşısında başarısız oldu. 15 Temmuz onların fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs da siyasi darbe girişimleridir. Bu kadar açık ve nettir. 14 Mayıs 2023, Batı'nın siyasi darbe girişimidir. Türkiye'yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların 14 Mayıs'ta her birini bir araya getirerek oluşturulabilecek darbe girişimidir. Bunu ben söylemedim. Bunu bugün Amerika'nın başındaki zat yıllar önce söyledi. Yıllar önce denedikleri bütün yöntemler berhava olunca (boşa çıkınca) ancak böyle bir yöntemle Türkiye'yi ele geçirebileceklerini ifade ettiler" demişti.