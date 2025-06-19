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Türkiye Uzayda Caydırıcılık Hedefliyor

Türkiye Uzayda Caydırıcılık Hedefliyor
19.06.2025 13:53
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Bakan Kacır, Türkiye'nin uzay teknolojilerinde caydırıcılık seviyesini artıracak projeleri duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimiz yeni hamlelerle, hiçbir ülkenin Türkiye'ye karşı en ufak bir saldırı düşüncesini aklının ucundan dahi geçiremeyeceği bir caydırıcılık seviyesine ulaşacağız" dedi.

"Bağlantısallığın Yeni Çağı Forumu" Türksat'ın ev sahipliğinde ATO Congresium'da gerçekleştirildi. Forumun açılış konuşmalarını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ve Türksat Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay yaptı.

"Dünyanın her noktasından hiçbir kısıt olmadan görüntü alabiliyoruz"

Bakan Kacır, konuşmasında Türkiye'nin uydu teknolojisinde çok ileri noktalara geldiğini aktararak, "GÖKTÜRK 2B: Yüzde 90'ın üzerinde yerlilik oranıyla ürettiğimiz ve geçtiğimiz ay Türk Hava Kuvvetlerimizin envanterine giren GÖKTÜRK 2B uydusuyla, dünyanın her noktasından hiçbir kısıt olmadan görüntü alabiliyoruz. Alçak irtifa yörüngede görev yapan yer gözlem uydularımızdan sonra, yer sabit yörüngede görev yapan haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A ile kabiliyetlerimizi bir üst lige çıkardık. Güç elektroniklerinden uçuş bilgisayarına, yıldız izlerden tepki tekeri ve elektrikli itki sistemine 24 farklı kategoride 84 ekipmanı yerli imkanlarla geliştirdiğimiz uydumuzda yüzde 80'in üzerinde yerlilik seviyesine eriştik" ifadelerini kullandı.

"TÜRKSAT 7A uydumuzun çalışmalarına başladık"

Yörüngesine yerleşerek hizmet vermeye başlayan TÜRKSAT 6A'nın ardından yeni uydu için düğmeye basıldığını belirten Kacır, "Yüksek hızlı veri iletim kapasitesi ve esnek kapsama özelliklerine sahip; afet iletişimi, kamu hizmetleri ve güvenli haberleşme ihtiyacına cevap verecek ek görev yüklerini bünyesinde barındıracak TÜRKSAT 7A uydumuzun çalışmalarına başladık. Başarılı uzay tarihçesi bulunan uçuş ve kontrol yazılımlarımızı entegre ederek uydumuzda en üst düzeyde yerlilik oranına ulaşmayı ve milli sistemlerimizin kullanımının sürekliliğini sağlamayı hedefliyoruz. Yeni nesil takım uydularımız İMECE-2 ve İMECE-3'le uzaydan yüksek çözünürlüklü gözlem kabiliyetlerimizi daha ileri taşıyacağız" ifadelerine yer verdi.

"Uzayda varlığımızı ve izimizi milli ve özgün teknolojilerle kalıcı hale getirmek ülkemizin istiklali ve istikbali açısından öncelikli hedeflerimiz arasında"

Gerçekleştirilen projelerin devamının hızla geleceğini söyleyen Bakan Kacır, "Önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimiz yeni hamlelerle, hiçbir ülkenin Türkiye'ye karşı en ufak bir saldırı düşüncesini aklının ucundan dahi geçiremeyeceği bir caydırıcılık seviyesine ulaşacağız. Dünyanın kara, deniz ve hava kuvvetlerinden sonra uzay kuvvetlerini konuştuğu bir dönemde; uzayda varlığımızı ve izimizi milli ve özgün teknolojilerle kalıcı hale getirmek, egemenlik haklarımızı uzayda da korumak, ülkemizin istiklali ve istikbali açısından öncelikli hedeflerimiz arasında" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Mehmet Fatih Kacır, Türksat 6A, Teknoloji, Politika, Türksat, Türkiye, Savunma, Uzay, Son Dakika

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