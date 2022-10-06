UAEA Başkanı Grossi, Kiev'de - Son Dakika
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UAEA Başkanı Grossi, Kiev'de

06.10.2022 22:22

- UAEA Başkanı Grossi, Kiev'de Rusya'nın, Zaporijya Nükleer Santrali'nin mülkiyetine el koymasının ardından Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştü.

- UAEA Başkanı Grossi, Kiev'de

KİEV - Rusya'nın, Zaporijya Nükleer Santrali'nin mülkiyetine el koymasının ardından Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştü.

Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'nin tüm mülkiyet haklarına el koymasının ardından Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştü.

Zelenskiy, Grossi'ye, Ukraynalı uzmanlar ile santral konusunda ortak çalışmaları ve aynı zamanda Ulusal Nükleer Santral Genel Müdürü Igor Muraşov'un, Ruslar tarafından serbest bırakılması için çaba gösteren Grossi'ye ayrıca teşekkür etti. Putin'in, Zaporijya Nükleer Santrali'nin mülklerine el koyulmasına yönelik kararnamesinin UAEA tarafından kınanması gerektiğini belirten Zelenskiy, "UAEA'dan bununla ilgili güçlü bir açıklama bekliyorduk. Toplum bu cezayı çok beklemektedir" dedi.

Bölgede hala 500 kadar Rus askerinin konuşlu olduğundan bahseden Zelenskiy, "Ukrayna'nın ve Avrupa'nın radyasyon güvenliğini garanti etmenin tek yolu, Zaporijya Nükleer Santrali topraklarının silahsızlandırılmasıdır" dedi.

Zelenskiy aynı zamanda Zaporijya Nükleer Santral sayesinde sadece Ukrayna'nın değil Avrupa'dan da tüketicilerin elektrik ihtiyacının karşılandığına dikkat çekti.

Zaporijya Nükleer Santrali'nde UAEA'nın muhatabı Ukrayna

Grossi ise, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, santralin mülkiyetini Rusya'ya bağlama kararını uluslararası hukukun ihlali olduğunu vurgulayarak, santral ile ilgili UAEA'nın doğrudan Kiev'i muhatap alacağını belirtti.

Grossi'nin Ukrayna'daki temaslarının ardından Rusya'nın başkenti Moskova'yı ziyaret etmesi bekleniyor. Grossi'nin Kiev ve Moskova ziyaretleri ile Zaporijya Nükleer Santrali çevresinde bir nükleer güvenlik ve koruma bölgesi kurma konusundaki "istişarelerine devam edeceği" belirtilmişti.

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Kaynak: İHA

Zaporijya, Ukrayna, Kiev, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika UAEA Başkanı Grossi, Kiev'de - Son Dakika

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