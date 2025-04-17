UCM, Macaristan'dan Netanyahu Savunması İstedi - Son Dakika
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Politika

UCM, Macaristan'dan Netanyahu Savunması İstedi

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Netanyahu'yu tutmayan Macaristan'dan 2025'e kadar savunma talep etti.

17.04.2025 01:25
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Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki yakalama emrini uygulamayan Macaristan'dan savunma talep etti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Gazze'de işlenen savaş suçları nedeniyle hakkında uluslararası yakalama emri bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu bir süre önce gerçekleştirdiği Budapeşte ziyareti sırasında tutuklamayan Macaristan'dan savunma talep etti.

Lahey merkezli uluslararası mahkeme tarafından konuya ilişkin olarak yayınlanan açıklamada, 3 Nisan'da Macaristan'a giden İsrail Başbakanı Netanyahu'nun bu ülkede bulunduğunun teyit edildiği ve aynı gün mahkeme tarafından Macaristan'a Roma Statüsü'nün 92. maddesi uyarınca Netanyahu'nun tutuklanması talebinin iletildiği kaydedildi.

Açıklamada, mahkemenin iş birliği talebine uymamak ve mahkemenin görevini yerine getirmesini engellemekle suçlanan Macaristan aleyhinde Roma Statüsü'nün 87. maddesinin 7. fıkrası çerçevesinde işlem başlatılması kanaatinde olunduğu duyuruldu.

UCM, Macaristan hükümetine, savunmasını sunması için 23 Mayıs 2025 tarihine kadar süre verdi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, UCM'nin hakkındaki uluslararası yakalama kararına rağmen Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın davetiyle nisan ayı başında bu ülkeye dört günlük bir ziyaret gerçekleştirmişti.

8 Ekim 2023'ten bu yana büyük kısmını kadın ve çocukların oluşturduğu on binlerce sivilin hayatını kaybettiği Gazze'de sivil halkın aç bırakılması, zulüm ve insanlık dışı eylemler dahil birçok savaş suçunun ortak faillerinden biri olmakla suçlanan Netanyahu, Budapeşte'de askeri törenle karşılanmıştı.

Macaristan Başbakanı Orban, 3 Nisan'da Netanyahu ile görüşmesinden hemen önce UCM'nin siyasallaştığını ileri sürmüş ve ülkesinin Uluslararası Ceza Mahkemesinden çekilmek istediğini duyurmuştu. - LAHEY

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Kaynak: İHA

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