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Ukrayna, Almanya'dan 12 bin tanksavar füzesi istiyor - Son Dakika

Ukrayna, Almanya'dan 12 bin tanksavar füzesi istiyor

14.02.2022 13:02
Ukrayna, Almanya'dan 12 bin tanksavar füzesi istiyor

Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Andriy Melnyk, Olaf Scholz'un Kiev ziyareti öncesi ülkesinin Rus işgali ihtimaline karşı Almanya'dan 12 bin tanksavar füzesi yardımı yapılmasını istedi.

Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Andriy Melnyk, Olaf Scholz'un Kiev ziyareti öncesi ülkesinin Rus işgali ihtimaline karşı Almanya'dan 12 bin tanksavar füzesi yardımı yapılmasını istedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz bugün Kiev'de Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşecek. Ukrayna Berlin Büyükelçisi Andriy Melnyk, Olaf Scholz'un Kiev ziyaretinin öncesinde Başbakandan, Ukrayna'ya karşı olabilecek Rus kara saldırısını savuşturmak için 12 bin tanksavar füzesinin acilen teslim edilmesini istedi. Büyükelçi Melnyk, "Durum dramatik. Ukrayna'da bir Rus işgaline ilişkin endişeler artıyor. En kötü senaryoya karşı hazır olmamız gerekiyor" açıklamasını yaptı.

Alman hükümeti Ukrayna'ya ölümcül silah tedarik etmeyi reddederken, ana muhalefet parti Hristiyan Birlik Partileri parlamento grubunun Dış Politika Sözcüsü Jürgen Hardt, "Federal hükümet, Kuzey Irak'ta Peşmerge ile yaptığımız silah yardımı gibi Ukrayna'ya da silah ihracat taleplerini de onaylayabilir" dedi. Diplomatik kaynaklar ise Başbakan Scholz'un Kiev ziyaretinde Ukrayna'ya daha fazla ekonomik yardımın yapılacağını, ancak silah teslimatı konusunda Almanya'nın katı tutumunun devam edeceğini açıkladı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz Ukrayna seyahati öncesi yaptığı açıklamada, "Şu anda yaşadığımız durum, Avrupa'da barış için çok ciddi bir tehdit oluşturuyor. Avrupa'da barışı nasıl güvence altına alabiliriz Her iki ziyaretimizin ana konusu da barışı sağlamak" açıklamasını yapmıştı. - BERLİN

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Almanya, Ukrayna, Berlin, Kiev, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ukrayna, Almanya'dan 12 bin tanksavar füzesi istiyor - Son Dakika


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