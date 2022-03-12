Ukrayna'da yaşayan Türk: "Türk bayrağını görünce direkt geldim" - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna'da yaşayan Türk: "Türk bayrağını görünce direkt geldim"

12.03.2022 00:58
Ukrayna'da yaşayan Türk: "Türk bayrağını görünce direkt geldim"

Ukrayna'da evlenen ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Romanya sınır kapısında Türkiye'ye geçmeyi bekleyen Muhammet Buğra Zülkadir, "Türk bayrağını görünce direkt geldim" dedi.

Ukrayna'da evlenen ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Romanya sınır kapısında Türkiye'ye geçmeyi bekleyen Muhammet Buğra Zülkadir, "Türk bayrağını görünce direkt geldim" dedi.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı saldırıların ardından Ukrayna'nın Çernigiv kentinde yaşayan Muhammed Buğra Zülkadir ve eşi Kateryna Masliuk, Romanya sınır kapısında Türkiye'ye geçmeyi bekliyor. Muhammet Zülkadir, eşi Kateryna ile 6 yıl önce tanıştıklarını belirterek, "1 Ocak tarihinde Ukrayna'ya geldik ve 21 Ocak'ta da burada evlendik. Burada Kiev Büyükelçiliğinde işlerimizi halledecektik fakat savaş patlak verdi. Bunun üzerine işlemlerimiz de yarım kaldı. Biz bu süreci çok zor atlattık. 2 hafta boyunca sığınakta kaldık. Bulunduğumuz şehir Çernihiv idi. Sıcak çatışmanın olduğu yerdi" ifadelerini kullandı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı ve Türk sağlık personelleri tarafından kendilerine yardım edildiğini söyleyen Zülkadir, "Biz 2 hafta sonra kendi imkanlarımızla ayrılmaya karar verdik. 20 saat sürdü yol. Burada Türk bayrağını görünce direkt geldim. Dışişleri Bakanlığı da sağlık personelleri de ellerinden geleni yaptılar" dedi.

Muhammet Zülkadir, eşi ile birlikte Romanya'dan Türkiye'ye gidecek otobüsle İstanbul'a geçerek, oradan da Kahramanmaraş'a gideceklerini söyledi. - KİEV

YORUMLAR
500
Ukrayna'da yaşayan Türk: 'Türk bayrağını görünce direkt geldim' Ukrayna'da yaşayan Türk: 'Türk bayrağını görünce direkt geldim' Ukrayna'da evlenen Türk, eşiyle Türkiye'ye dönecek olmanın mutluluğunu yaşıyor Ukrayna'da evlenen Türk, eşiyle Türkiye'ye dönecek olmanın mutluluğunu yaşıyor

Ukrayna, Romanya, Türkiye, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ukrayna'da yaşayan Türk: 'Türk bayrağını görünce direkt geldim' - Son Dakika


Son Dakika
01:00 Aktif siyasete dönüyor! Tansu Çiller'in partisinin yeni ismi belli oldu
00:55 Beşiktaş için tarihi fırsat! Hindistan takımı Modammedan Sporting işbirliği için geliyor
00:28 Türkiye Kiev Büyükelçiliği'nin taşınması esnasında çekilen görüntü herkesi duygulandırdı
23:57 Durumu profesyonelce halletti! Defilede ayakkabısı çıkan Aslı Bekiroğlu'ndan sempatik tavır
23:54 Dünya devi bu hale geldi! Chelsea takım otobüsüne yakıt bile alamıyor
23:53 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye'ye çağrı: Tüm NATO müttefiklerinin yaptırımlara destek vermeli
23:45 Sahne kıyafeti yüzünden eleştirilen Gülşen, boşanma iddialarına yanıt verdi: Bildiğim gibi yapmaya da devam edeceğim
23:26 Buzlanma sebebiyle 13 araç kazaya karıştı! D-100 Karayolunu İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
23:23 Değişimiyle şaşırttı! İşte Burcu Biricik'in 11 yıl önceki hali
23:20 Hakemliği bırakma kararı almışlardı! Nihat Özdemir aradı, Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler geri geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 01:12:37. #1.11#
SON DAKİKA: Ukrayna'da yaşayan Türk: "Türk bayrağını görünce direkt geldim" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement