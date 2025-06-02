Ukrayna-Rusya Görüşmeleri Sona Erdi

Ukrayna- Rusya arasındaki görüşmelerin son bulmasının ardından her iki heyet de Çırağan Sarayı'ndan ayrıldı.

İstanbul'da barış masası kuruldu. Türkiye ev sahipliğinde gerçekleşen Ukrayna-Rusya arasındaki görüşmeler sona erdi. Yaklaşık 1 saat 10 dakika süren görüşmelerin sona ermesinin ardından basın açıklaması yapıldı. Her iki heyet, basın açıklamasının ardından Çırağan Sarayı'ndan ayrıldı. Toplantı sonrası Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy bir basın açıklaması yaptı. - İSTANBUL