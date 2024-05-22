Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Uluslararası Ulaştırma Forumu 2024 Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'ya gitti - Son Dakika
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Politika

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Uluslararası Ulaştırma Forumu 2024 Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'ya gitti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uluslararası Ulaştırma Forumu 2024 Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'ya gitti. Uraloğlu, zirvenin uluslararası ticaret koridorlarına yol gösterici olacağını belirtti. Ayrıca Faslı mevkidaşıyla da bir araya geldi ve geleceğe yönelik planları ele aldı. Uraloğlu, ITF Zirvesi'nde konuşma gerçekleştirerek, Türkiye'nin stratejik konumunu vurguladı ve çevreci yaklaşımı benimsediklerini belirtti.

22.05.2024 20:28
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uluslararası Ulaştırma Forumu 2024 Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'ya geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uluslararası Ulaştırma Forumu 2024 Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'nın Leipzig kentine geldi. Uraloğlu, " Türkiye'nin stratejik konumunun önemi neticesinde ağırlıklı olarak uluslararası ticaret koridorlarını ele alacağımız bu zirvenin, tüm katılımcı ülkeler bakımından yol gösterici, ufuk açıcı olacağına inanıyorum" dedi.

Uraloğlu, Faslı mevkidaşıyle bir araya geldi

Bakan Uraloğlu, ziyaret kapsamında Fas Ulaştırma ve Lojistik Bakanı Mohammed Abdeljalil ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Uraloğlu, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "İki dost ülke arasında lojistik ve diğer ulaşım modlarına ilişkin geleceğe yönelik planlarımızı ele aldık" dedi.

Uraloğlu, Uluslararası Ulaştırma Forumu (ITF) Zirvesi'ne katıldı

Uraloğlu, Uluslararası Ulaştırma Forumu (ITF) Zirvesi'nde "Ulaştırma İçin Sürdürülebilir Bir Gelecek" konulu panele katılarak, konuşma gerçekleştirdik. Uraloğlu, panelde yaptığı konuşmada, "Orta Koridor'da yer alan ülkemiz, Asya ve Avrupa arasında güçlü stratejik bir bağlantı sağlıyor. Yine Kalkınma Yolu Projesi gibi büyük çalışmalara imza atarak bulunduğumuz konumdaki tüm ülkelerin ulaşım yapılanmalarına taze bir anlayış kazandırıyoruz. Ayrıca, Paris Anlaşması ile 2053 sıfır emisyon hedefi doğrultusunda Türkiye üzerinden yapılan her türlü lojistik planlamada öncelik olarak çevreci yaklaşımı, yeşil enerji temelli projeleri benimsiyoruz. Türkiye olarak nitelikli her çalışmanın yanında olduğumuzu belirtmek istiyor; katılımcı ülkelerin ulaşımına yön verecek bu zirvede emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Uraloğlu, ayrıca "Dayanıklı Tedarik Zincirleri: Politika Yapıcılar İçin Araçlar" konulu yuvarlak masa toplantısına katıldı. Uraloğlu, yaptığı açıklamada, "Toplantıda sağlam ve esnek tedarik zinciri geliştirmeye yönelik lojistik risk yönetimi stratejisi belirleme hususuna vurgu yaptık. Her ülkenin öncelikle atması gereken adımlardan biri ulaşım konusunda çevreye dost politikalar izlemek. Türkiye olarak bu kapsamda ne gibi çalışmalara imza attığımızı paydaşlarımıza anlatarak karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduk" dedi. - LEİPZİG

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Uluslararası Ulaştırma Forumu 2024 Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'ya gitti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Uluslararası Ulaştırma Forumu 2024 Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'ya gitti - Son Dakika
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