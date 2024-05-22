Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Almanya'da Ukrayna Hakkında Özel Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Almanya'da Ukrayna Hakkında Özel Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Almanya'nın Leipzig kentinde düzenlenen Uluslararası Ulaştırma Forumu 2024 Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu sırada Ukrayna'nın yeniden inşası konusunu ele alan 'Ukrayna Hakkında Özel Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı. Uraloğlu, Türkiye olarak Ukrayna'nın yeniden inşasında ulaştırma ve altyapı alanındaki tecrübe, bilgi birikimi ve iş gücü yeteneğini sunmaya hazır olduklarını belirtti.

22.05.2024 21:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Almanya'da "Ukrayna Hakkında Özel Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı"na katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uluslararası Ulaştırma Forumu 2024 Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Almanya'nın Leipzig kentinde temaslarına devam ediyor. Uraloğlu, Ukrayna'nın yeniden inşasını ele alındığı "Ukrayna Hakkında Özel Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı"na katıldı.

Uraloğlu, yaptığı açıklamada, "Bölgede barışın tesis edilip bir an önce Ukrayna'nın her alanda inşa sürecinin hız kazanmasını temenni ediyoruz. Türkiye olarak özellikle ulaştırma ve altyapı alanındaki tecrübe, bilgi birikimi ve ilgili iş gücü yeteneğimizi Ukrayna'nın yeniden inşasında temin etmeye hazırız" dedi. - LEİPZİG

Kaynak: İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Türkiye, Ukrayna, Almanya, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Almanya'da Ukrayna Hakkında Özel Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:30 Bir bomba hizmet daha Kaza tespit tutanakları artık e-Devlet’ten oluşturulacak Bir bomba hizmet daha! Kaza tespit tutanakları artık e-Devlet'ten oluşturulacak
20:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 3 ülkenin Filistin’i tanıma kararına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 ülkenin Filistin'i tanıma kararına ilk yorum
20:01 Reisi’nin ölümü sonrası Hamaney’in yerine kimin geçeceği merak konusu oldu Tek bir aday var Reisi'nin ölümü sonrası Hamaney'in yerine kimin geçeceği merak konusu oldu! Tek bir aday var
18:40 Sokak köpekleriyle ilgili düzenleme Meclis’e geliyor Sokak köpekleriyle ilgili düzenleme Meclis'e geliyor
17:45 AK Parti’de bir istifa daha Rize’nin ardından Adıyaman il başkanı da görevinden affını istedi AK Parti'de bir istifa daha! Rize'nin ardından Adıyaman il başkanı da görevinden affını istedi
21:47 Akılalmaz olay Yanlış aileye verilen cenaze mezardan çıkarılıp morga kaldırıldı Akılalmaz olay! Yanlış aileye verilen cenaze mezardan çıkarılıp morga kaldırıldı
20:59 Netanyahu, Norveç, İrlanda ve İspanya’nın Filistin’i tanıma kararına tepki gösterdi Netanyahu, Norveç, İrlanda ve İspanya'nın Filistin'i tanıma kararına tepki gösterdi
19:31 RTÜK Başkanı Şahin’den gündüz kuşağı programı açıklaması: Ya kendilerine gelecekler veyahut da biz gereğini yapacağız RTÜK Başkanı Şahin'den gündüz kuşağı programı açıklaması: Ya kendilerine gelecekler veyahut da biz gereğini yapacağız
19:18 Rishi Sunak duyurdu: İngiltere 4 Temmuz’da erken seçime gidiyor Rishi Sunak duyurdu: İngiltere 4 Temmuz'da erken seçime gidiyor
18:48 Şüpheli ölümün arkasından yasak aşk çıktı Yengesiyle birlikte abisine fare zehri vermişler Şüpheli ölümün arkasından yasak aşk çıktı! Yengesiyle birlikte abisine fare zehri vermişler
18:39 Sosyal medya platformu X, Türkiye’de ofis açıp temsilci atadı Sosyal medya platformu X, Türkiye'de ofis açıp temsilci atadı
17:54 Rize’de trafikteki tartışmada kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı Rize'de trafikteki tartışmada kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı
17:51 Aziz Yıldırım: Şampiyonluğu kazanırsak ben adaylıktan çekilirim Aziz Yıldırım: Şampiyonluğu kazanırsak ben adaylıktan çekilirim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 22:18:39. #1.13#
SON DAKİKA: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Almanya'da Ukrayna Hakkında Özel Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement