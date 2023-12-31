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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, şehit Emre Taşkın'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, şehit Emre Taşkın'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Malatya'da yaptığı incelemelerin ardından Irak'ın kuzeyinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Emre Taşkın'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Uraloğlu, aileye taziye dileklerini ilettikten sonra depremzedelerle bir araya geldi ve ev ziyareti gerçekleştirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, şehit Emre Taşkın\'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu
31.12.2023 - 18:46,
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Irak'ın kuzeyinde şehit düşen Emre Taşkın'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Malatya'da bazı incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçtiğimiz günlerde Irak'ın kuzeyinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Burada baba Engin Taşkın'a taziye dileklerini ileten Bakan Uraloğlu ve beraberindekiler, daha sonra Yeşilyurt ilçesinde bulunan Rönasans Kontener Kenti ziyaret ederek, depremzedelerle biraraya geldi. Çocuklarla da buluşan Bakan Uraloğlu, ev ziyareti de yaparak, depremzede ailelere misafir oldu. - MALATYA

Kaynak: İHA
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