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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "2022 yılı ikinci çeyreğinde Ankara'da Atatürk Kültür Merkezi-Gar Kızılay hattındaki yolcular... - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "2022 yılı ikinci çeyreğinde Ankara'da Atatürk Kültür Merkezi-Gar Kızılay hattındaki yolcular...

18.11.2021 10:57
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "2022 yılı ikinci çeyreğinde Ankara'da Atatürk Kültür Merkezi-Gar Kızılay hattındaki yolcular...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "2022 yılı ikinci çeyreğinde Ankara'da Atatürk Kültür Merkezi-Gar Kızılay hattındaki yolcular Kızılay'a aktarmasız ulaşabilecekler.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "2022 yılı ikinci çeyreğinde Ankara'da Atatürk Kültür Merkezi-Gar Kızılay hattındaki yolcular Kızılay'a aktarmasız ulaşabilecekler." - ANKARA

Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: '2022 yılı ikinci çeyreğinde Ankara'da Atatürk Kültür Merkezi-Gar Kızılay hattındaki yolcular... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "2022 yılı ikinci çeyreğinde Ankara'da Atatürk Kültür Merkezi-Gar Kızılay hattındaki yolcular... - Son Dakika
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