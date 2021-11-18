Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "2022 yılı ikinci çeyreğinde Ankara'da Atatürk Kültür Merkezi-Gar Kızılay hattındaki yolcular... - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "2022 yılı ikinci çeyreğinde Ankara'da Atatürk Kültür Merkezi-Gar Kızılay hattındaki yolcular...
18.11.2021 10:57
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "2022 yılı ikinci çeyreğinde Ankara'da Atatürk Kültür Merkezi-Gar Kızılay hattındaki yolcular Kızılay'a aktarmasız ulaşabilecekler.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "2022 yılı ikinci çeyreğinde Ankara'da Atatürk Kültür Merkezi-Gar Kızılay hattındaki yolcular Kızılay'a aktarmasız ulaşabilecekler." - ANKARA
Politika, Son Dakika
Kaynak: İHA
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