Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Nevşehir'de partililerle buluştu Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "2002 yılı Türkiye için adeta bir çağın kapatılıp yeni çağın açılması gibiydi. Çünkü Türkiye, 100 yılda yapılamayacak işleri 20 yıla sığdıran Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümeti ile tanıştı." dedi.

Nevşehir'de çeşitli programlara katılan Karaismailoğlu, AK Parti İl Başkanlığında partililerle buluştu.

Karaismailoğlu, parti binasındaki konuşmasında, AK Parti iktidarları döneminde yapılan icraatları anlattı.

Ülke genelinde hayal edilmesi güç yatırımların hayata geçirildiğini vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"2002 yılı Türkiye için adeta bir çağın kapatılıp yeni çağın açılması gibiydi. Çünkü Türkiye, 100 yılda yapılamayacak işleri 20 yıla sığdıran Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümeti ile tanıştı. Akla hayale gelmeyecek birçok iş AK Parti kadroları tarafından yapıldı, Türkiye'nin ve dünyanın hizmetine sunuldu. 2002 yılı öncesini hatırlayın, son derece yetersiz yollar, hayal olan hava yolu ulaşımı, her gün kaza haberleri, trafik sıkışıklıklarıyla bahsettiğimiz bir Türkiye vardı. Bugüne geldiğimizde tam 28 bin 664 kilometrelik bölünmüş yol ağı, bunun 4 bin kilometreye yakını otoyol şeklinde yapılmış. Bütün Türkiye'de huzurlu, konforlu yollar, peşinden de hava yolunu halkın yolu yaparak 26 olan havalimanı sayısını 57'ye çıkardık. Hava yolu yolcusunu 30 milyondan 210 milyona çıkaran, dünya ile her ortamda rekabet eden bir Türkiye var artık."

Adil Karaismailoğlu, nerede bir sıkıntı ve anlaşmazlık yaşansa Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girerek çözüm ürettiğini, ortaya konulan çaba ve çözümler nedeniyle tüm dünyanın Türkiye'yi tebrik ettiğini dile getirdi.

Türkiye'nin 20 yılda edindiği kazanımların devamı için 2023 seçimlerinin önemine dikkati çeken Karaismailoğlu, "2023 seçimlerini, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü bir şekilde aştıktan sonra, 2030 planlarını yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Muhalefete eleştiri

Türkiye'de muhalefetin yatırımlara düşman, memleketteki huzurdan rahatsız bir yapıda olduğunu belirten Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Ne yapalım bu da Türkiye'nin kaderi, biz de onlarla yaşamaya alıştık ama onların yalan ve iftiraları bizleri milletimize, vatanımıza hizmet etmekten alıkoyamaz. Halbuki demokrasilerde muhalefet partileri de iktidar kadar önemlidir. Çünkü iktidarı uyaracaktır, hizmeti daha da artırmak için tavsiyelerde bulunması gerekir ama maalesef her zaman huzursuzluktan yana olan bir muhalefet ile karşı karşıyayız. Görüyorsunuz, masalar toplanıyor kalkıyor. Masada 6 parçanın olduğu söyleniyor, masanın altında da başkaları var ama o masalardan hiçbir şey çıkmaz. Çünkü o masalarda milletin, vatanın derdi yok, sadece kendi geleceklerini düşünüyorlar. Bu kadar gelişme oluyor, Rusya- Ukrayna savaşı, NATO'daki gelişmeler, en son tahıl krizi, bunlarla ilgili hiçbir görüş, fikir duydunuz mu? Yok, böyle bir vizyon yok zaten. Ülkenin gelişmesi, büyük ekonomiler arasına girmesiyle ilgili hiçbir tavsiyelerini duydunuz mu? Toplanıp kalkıyorlar, onlar daha çok toplanmaya kalkmaya devam ederler. Aylar oldu toplanıp kalkıyorlar ama bir adayları da yok. Ama bizim adayımız belli, milletimizin gönlünde taht kurmuş olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan."

Karaismailoğlu, daha sonra MHP Nevşehir İl Başkanı İlhan Kaya'yı ziyaret etti.