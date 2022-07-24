Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Nevşehir'de partililerle buluştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Nevşehir'de partililerle buluştu Açıklaması

24.07.2022 17:31
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Nevşehir'de partililerle buluştu Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "2002 yılı Türkiye için adeta bir çağın kapatılıp yeni çağın açılması gibiydi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "2002 yılı Türkiye için adeta bir çağın kapatılıp yeni çağın açılması gibiydi. Çünkü Türkiye, 100 yılda yapılamayacak işleri 20 yıla sığdıran Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümeti ile tanıştı." dedi.

Nevşehir'de çeşitli programlara katılan Karaismailoğlu, AK Parti İl Başkanlığında partililerle buluştu.

Karaismailoğlu, parti binasındaki konuşmasında, AK Parti iktidarları döneminde yapılan icraatları anlattı.

Ülke genelinde hayal edilmesi güç yatırımların hayata geçirildiğini vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"2002 yılı Türkiye için adeta bir çağın kapatılıp yeni çağın açılması gibiydi. Çünkü Türkiye, 100 yılda yapılamayacak işleri 20 yıla sığdıran Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümeti ile tanıştı. Akla hayale gelmeyecek birçok iş AK Parti kadroları tarafından yapıldı, Türkiye'nin ve dünyanın hizmetine sunuldu. 2002 yılı öncesini hatırlayın, son derece yetersiz yollar, hayal olan hava yolu ulaşımı, her gün kaza haberleri, trafik sıkışıklıklarıyla bahsettiğimiz bir Türkiye vardı. Bugüne geldiğimizde tam 28 bin 664 kilometrelik bölünmüş yol ağı, bunun 4 bin kilometreye yakını otoyol şeklinde yapılmış. Bütün Türkiye'de huzurlu, konforlu yollar, peşinden de hava yolunu halkın yolu yaparak 26 olan havalimanı sayısını 57'ye çıkardık. Hava yolu yolcusunu 30 milyondan 210 milyona çıkaran, dünya ile her ortamda rekabet eden bir Türkiye var artık."

Adil Karaismailoğlu, nerede bir sıkıntı ve anlaşmazlık yaşansa Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girerek çözüm ürettiğini, ortaya konulan çaba ve çözümler nedeniyle tüm dünyanın Türkiye'yi tebrik ettiğini dile getirdi.

Türkiye'nin 20 yılda edindiği kazanımların devamı için 2023 seçimlerinin önemine dikkati çeken Karaismailoğlu, "2023 seçimlerini, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü bir şekilde aştıktan sonra, 2030 planlarını yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Muhalefete eleştiri

Türkiye'de muhalefetin yatırımlara düşman, memleketteki huzurdan rahatsız bir yapıda olduğunu belirten Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Ne yapalım bu da Türkiye'nin kaderi, biz de onlarla yaşamaya alıştık ama onların yalan ve iftiraları bizleri milletimize, vatanımıza hizmet etmekten alıkoyamaz. Halbuki demokrasilerde muhalefet partileri de iktidar kadar önemlidir. Çünkü iktidarı uyaracaktır, hizmeti daha da artırmak için tavsiyelerde bulunması gerekir ama maalesef her zaman huzursuzluktan yana olan bir muhalefet ile karşı karşıyayız. Görüyorsunuz, masalar toplanıyor kalkıyor. Masada 6 parçanın olduğu söyleniyor, masanın altında da başkaları var ama o masalardan hiçbir şey çıkmaz. Çünkü o masalarda milletin, vatanın derdi yok, sadece kendi geleceklerini düşünüyorlar. Bu kadar gelişme oluyor, Rusya- Ukrayna savaşı, NATO'daki gelişmeler, en son tahıl krizi, bunlarla ilgili hiçbir görüş, fikir duydunuz mu? Yok, böyle bir vizyon yok zaten. Ülkenin gelişmesi, büyük ekonomiler arasına girmesiyle ilgili hiçbir tavsiyelerini duydunuz mu? Toplanıp kalkıyorlar, onlar daha çok toplanmaya kalkmaya devam ederler. Aylar oldu toplanıp kalkıyorlar ama bir adayları da yok. Ama bizim adayımız belli, milletimizin gönlünde taht kurmuş olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan."

Karaismailoğlu, daha sonra MHP Nevşehir İl Başkanı İlhan Kaya'yı ziyaret etti.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a Lozan mesajı: Türk azınlığın hakları yok sayılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a Lozan mesajı: Türk azınlığın hakları yok sayılıyor Bakan Karaismailoğlu: 'Yaptığımız projeler vizyonsuzlara tokat gibi cevabımızdır' Bakan Karaismailoğlu: 'Yaptığımız projeler vizyonsuzlara tokat gibi cevabımızdır'
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Adil Karaismailoğlu, Nevşehir, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Nevşehir'de partililerle buluştu Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:18 Yılan ihbarına giden itfaiye ekipleri şaşırıp kaldı! Bulaşık makinesinin içine saklanmış
16:26 Fenerbahçe-Dinamo Kiev rövanşının hakemi belli oldu
15:43 Fenomen Taha Duymaz kulaklarını da yaptırdı! Eski halinden eser kalmadı
15:32 Türkiye'yi gülümseten efsane video! Bir kez daha arşivde çıktı
15:16 Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e 'televizyon' cevabı: Ruh sağlığından endişe ediyorum
14:59 Burak Özçivit'i Rus hayranları arasından çıkaramadılar: Fahriye bu işe çok kızacak
14:56 Almanya'yı karıştıran skandal! Başbakan Scholz'un gizli belgeleri çöpten çıktı
14:44 Çöp evin girişinde dikkat çeken yazı! Küçük çocuk 1 yıldır kilit altınaydı
14:47 Ebru Gündeş'in annesi yaşamını yitirdi, haber apartman yönetiminin duyurusuyla öğrenildi
14:38 9 yaşındaki yeğenini çöp evde hapseden teyze konuştu: Annesi istemediği için ben bakıyordum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2022 17:38:21. #1.11#
SON DAKİKA: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Nevşehir'de partililerle buluştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement