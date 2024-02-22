Uluslararası Adalet Divanı'nda Libya, İsrail'in işgal altındaki Filistin toprakları için Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'nin geçerli olduğunu savundu - Son Dakika
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Politika

Uluslararası Adalet Divanı'nda Libya, İsrail'in işgal altındaki Filistin toprakları için Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'nin geçerli olduğunu savundu

Uluslararası Adalet Divanı\'nda Libya, İsrail\'in işgal altındaki Filistin toprakları için Dördüncü Cenevre Sözleşmesi\'nin geçerli olduğunu savundu

Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) Libya'yı temsilen konuşan Profesör Ahmed El Jahani, UAD'nin İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin danışma görüşü duruşmalarında, Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'nin İsrail'in aksi yöndeki iddialarına rağmen işgal altındaki Filistin toprakları için geçerli olduğunu belirtti.

22.02.2024 19:28
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Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) Libya'yı temsilen konuşan Profesör Ahmed El Jahani, "Dördüncü Cenevre Sözleşmesi, İsrail'in aksi yöndeki iddialarına rağmen işgal altındaki Filistin toprakları için geçerlidir" dedi.

Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) "İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin danışma görüşü" duruşmaları 4'üncü gününde devam ediyor. Hollanda'nın Lahey kentindeki Barış Sarayı'nda düzenlenen duruşmada Libya söz aldı. Libya'yı temsilen konuşan Profesör Ahmed El Jahani, UAD'nin İsrail işgali konusunda yargı yetkisine ve tavsiye niteliğinde görüş bildirme hakkına sahip olduğunu ifade etti. Mahkemenin tüzüğünün BM Genel Kurulu'nun talebi üzerine mahkemenin herhangi bir hukuki sorun hakkında görüş bildirme yetkisine sahip olduğunu belirttiğini aktaran El Jahani, "Dördüncü Cenevre Sözleşmesi, İsrail'in aksi yöndeki iddialarına rağmen işgal altındaki Filistin toprakları için geçerlidir. Güç tehdidi veya kullanımına karşı yasak BM Şartı'nda yer almaktadır ve uluslararası hukuk düzeninin temel taşıdır. Kendi geleceğini tayin hakkı, çağdaş uluslararası hukukun temel ilkelerinden biridir" dedi. - LAHEY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Uluslararası Adalet Divanı'nda Libya, İsrail'in işgal altındaki Filistin toprakları için Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'nin geçerli olduğunu savundu - Son Dakika

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