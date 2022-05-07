Ümit Özdağ'dan tarafını belli eden Davutoğlu'na gündem olacak ağır sözler: Türk kimliğine sahip değil - Son Dakika
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Ümit Özdağ'dan tarafını belli eden Davutoğlu'na gündem olacak ağır sözler: Türk kimliğine sahip değil

07.05.2022 16:47
Ümit Özdağ'dan tarafını belli eden Davutoğlu'na gündem olacak ağır sözler: Türk kimliğine sahip değil

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, yayınladıkları video ile kendisine eleştiride bulunan Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Davutoğlu'nu hedef aldı. Özdağ, "Gelecek Partili Serkan Özcan benim binlerce kez söylediğim şeyleri "Özdağ bunları söylese aynı fikirde oluruz" diyor. Davutoğlu Türk kimliğine sahip olmadığı için bu çok mümkün değil" dedi.

Gelecek Partisi, önceki gün sosyal medya hesabından yayınladığı video ile Süleyman Soylu- Ümit Özdağ arasındaki tartışmada Ümit Özdağ'a karşı tavır koymuştu. Videoda, "Irkçılık diye bir siyaset olmaz" ifadelerine yer verildi.

ÖZDAĞ'DAN CEVAP GELDİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından bu videoya yanıt verdi. Özdağ, "Gelecek Partili Serkan Özcan benim binlerce kez söylediğim şeyleri "Özdağ bunları söylese aynı fikirde oluruz" diyor. Davutoğlu Türk kimliğine sahip olmadığı için bu çok mümkün değil" diye konuştu.

"ATATÜRK DÜŞMANI"

Özdağ, sözlerini şöyle sürdürdü: "Atatürk'e düşman olduğu için mümkün değil. Türkiye'yi sığınmacı merkezi yaptığı için mümkün değil."

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SON DAKİKA: Ümit Özdağ'dan tarafını belli eden Davutoğlu'na gündem olacak ağır sözler: Türk kimliğine sahip değil - Son Dakika
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