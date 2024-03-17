Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Isparta'da çeşitli ziyaretler yaptı - Son Dakika
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Politika

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Isparta'da çeşitli ziyaretler yaptı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Isparta\'da çeşitli ziyaretler yaptı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Isparta'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Özdağ, Hafız İbrahim Demiralay'ın kabrini ve şehitliği ziyaret etti. Ayrıca, partisinin belediye başkan adayı Gökmen Gökmenoğlu'nun projelerini anlatan serginin açılışını yaptı. Özdağ, Süleyman Demirel'in müze ve anıt mezarını ziyaret etti. Ayrıca, Eğirdir ve Şarkikaraağaç ilçelerinde de partisinin adaylarıyla esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

17.03.2024 19:30
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Isparta'da çeşitli ziyaretler yaptı.

İlk olarak Hafız İbrahim Demiralay'ın kabrini ve şehitliği ziyaret eden Özdağ, Kaymakkapı Meydanı'nda partisinin belediye başkan adayı Gökmen Gökmenoğlu'nun projelerini anlatan serginin açılışını yaptı.

Özdağ daha sonra, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in Atabey ilçesine bağlı İslamköy'deki müze ve anıt mezarını ziyaret etti.

Özdağ, Eğirdir ve Şarkikaraağaç ilçesinde de partisinin adaylarıyla esnaf ziyareti yaptı.

Kaynak: AA

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