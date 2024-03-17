Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Isparta'da çeşitli ziyaretler yaptı.
İlk olarak Hafız İbrahim Demiralay'ın kabrini ve şehitliği ziyaret eden Özdağ, Kaymakkapı Meydanı'nda partisinin belediye başkan adayı Gökmen Gökmenoğlu'nun projelerini anlatan serginin açılışını yaptı.
Özdağ daha sonra, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in Atabey ilçesine bağlı İslamköy'deki müze ve anıt mezarını ziyaret etti.
Özdağ, Eğirdir ve Şarkikaraağaç ilçesinde de partisinin adaylarıyla esnaf ziyareti yaptı.
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Sakarya Genç Girişimciler ve İş İnsanları Derneği Başkanı Zafer Bekdemir, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla mesaj yayımladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Balkanlar'da Türkiye'nin izlediği barışçı ve yapıcı politikalar sayesinde acıların azaldığını belirterek, Türkiye'yi Balkanlar'dan kopartabileceğini düşünenlere açık bir mesaj olduğunu söyledi.
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, gençlerin sorularını yanıtladığı programda, gençlerin istekleri ve beklentilerini içeren raporu uygulayacağını taahhüt etti. Ayrıca, iklim krizi ile mücadele konusunda da çalışmalar yapacağını belirtti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe'de katıldığı açılış mitinginde iktidarın vaatlerini hatırlatarak mülakatın kaldırılmasını istedi. İmamoğlu, ayrıca emeklilerin yaşadığı zorlukları ve polislerin sosyal haklarını da eleştirdi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Genel Merkez binasını hizmete açtı. Yavaş, açılış töreninde yaptığı konuşmada, şehit ve gazilerin haklarının ödenemeyeceğini belirtti ve derneğin şehit yakınları ve gazilere yardımcı olduğunu söyledi. Yavaş, gaziler için daha önce Hacı Bayram'da Gaziler Sosyal Tesisini hizmete sunduklarını da ifade etti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Keçiören'de esnaf ziyaretinde bulunarak vatandaşların sorunlarını dinledi. Bir kadın, eşinin yüksek masraflar karşısında yaşadığı sıkıntıları dile getirirken, Akşener ise güçlerini vermeleri halinde neler yapabileceklerini anlattı.
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesine bağlı Büyükkarakuyu Mahallesi sakinleri, kırsal alandaki meraların satıldığını iddia ederek protesto yürüyüşü düzenledi. Mahalle sakinleri, meraların fabrika yapılacağı bahanesiyle satıldığını öne sürerek kararın iptal edilmesini talep etti.
Muğla'nın Milas ilçesinde Akbelen Ormanı'nda ağaçların katledilmesine ve her gün dinamit patlatılmasına karşı İkizköylüler ve yaşam savunucuları, 'Akbelen'de Büyük Buluşma' düzenledi. CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras, 'İki yıldır ağaçlara sarılan insanları görmeyenler, seçimlerden hemen önce çevre mücadelecisi kesildiler.' dedi.
Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık, sahte para, dolandırıcılık ve 112 Acil Durum Hattı konuları hakkında vatandaş ve esnafları bilgilendirdi. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından vatandaşlara ve esnaflara broşür dağıtılarak suçluların kullanmış olduğu dolandırıcılık yöntemleri hakkında detaylı bilgi verildi ve vatandaşlar bu tür risklere karşı uyarıldı.
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