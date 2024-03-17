Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Isparta\'da gençlerle buluştu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Isparta'da gençlerle bir araya geldi.
Çeşitli programlara katılmak için geldiği kentte Kafeler Caddesi'nde gençlerle buluşan Özdağ, seçimlerde partisinin adaylarına destek istedi.
Zafer Partisinin oy oranının hızla yükselişte olduğunu söyleyen Özdağ, "Türk halkı Zafer Partisinin dikkat çektiği Türkiye'nin örtülü istilası konusu hakkında haklı bir hassasiyet geliştirdi. Bu hassasiyetin ana dinamiğini Türk gençliği oluşturuyor. Gençler annelerini, babalarını ve toplumu bu konuda adeta ikna ediyorlar. Ben de onun için Isparta'ya gelir gelmez gençlerin arasına geldim. Artık konu sokaklara taşmış durumda. Yarın da Isparta'da temaslara devam edeceğim." diye konuştu.
Özdağ, programın ardından gençlerle fotoğraf çektirdi.
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Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir iftar programı düzenledi. Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal, Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve birçok siyasetçi, iş insanı ve gazeteci davete katıldı. UID Bölge Başkanı Enis Çimen, ramazan vesilesiyle bir araya gelmekten memnuniyet duyduklarını belirtirken, UID Genel Başkan Yardımcısı Ali Kılınç da UID'nin dayanışma, yardımlaşma ve birlikte yaşam kültürünü korumak için kurulmuş bir teşkilat olduğunu vurguladı. Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal ise ramazan ayının barış ve selamet bulma ayı olduğunu ifade ederek, dünyadaki zulümlerin son bulması için ramazanın bir vesile olması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı ise ramazanın dayanışma ve paylaşma duygularını pekiştirdiğini belirterek, çatışmaların son bulması ve barışın gelmesi için temennilerde bulundu.
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