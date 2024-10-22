Umut Hakkı Nedir? - Son Dakika
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Politika

Umut Hakkı Nedir?

MHP'li Feti Yıldız, 'Umut Hakkı'nın müebbet cezası alan hükümlüler için önemli bir kavram olduğunu belirtti.

22.10.2024 15:04
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, "Umut Hakkı kavramı müebbet ağır hapis cezasına mahkum edilmiş hükümlünün bir gün salıverilmeyi beklemek hakkını ifade etmek için kullanılmaktadır" dedi.

Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Modern Ceza Hukuku'na zaman içinde yeni kavramlar girmiştir. Bu kavramlardan biri de 'Umut Hakkı' ya da hükümlünün salıverilmeyi umut etme hakkıdır. Bu kavram müebbet ağır hapis cezasına mahkum edilmiş hükümlünün bir gün salıverilmeyi beklemek hakkını ifade etmek için kullanılmaktadır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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