Umut Hakkı Nedir?

Politika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, "Umut Hakkı kavramı müebbet ağır hapis cezasına mahkum edilmiş hükümlünün bir gün salıverilmeyi beklemek hakkını ifade etmek için kullanılmaktadır" dedi.

Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Modern Ceza Hukuku'na zaman içinde yeni kavramlar girmiştir. Bu kavramlardan biri de 'Umut Hakkı' ya da hükümlünün salıverilmeyi umut etme hakkıdır. Bu kavram müebbet ağır hapis cezasına mahkum edilmiş hükümlünün bir gün salıverilmeyi beklemek hakkını ifade etmek için kullanılmaktadır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA