Ünsal: 'Haydar Aliyev modern Azerbaycan'ın temelini atmıştır' - Son Dakika
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Ünsal: 'Haydar Aliyev modern Azerbaycan'ın temelini atmıştır'

07.05.2022 12:21
Ünsal: 'Haydar Aliyev modern Azerbaycan'ın temelini atmıştır'

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan yardımcısı Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, Azerbaycan'ın bağımsızlığının simgelerinden ve seçilmiş üçüncü Cumhurbaşkanı olan merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in 99. doğum yıl dönümü sebebiyle bir mesaj yayınladı.

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan yardımcısı Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, Azerbaycan'ın bağımsızlığının simgelerinden ve seçilmiş üçüncü Cumhurbaşkanı olan merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in 99. doğum yıl dönümü sebebiyle bir mesaj yayınladı.

Serdar Ünsal, Haydar Aliyev'in çağdaş Azerbaycan'ın temellerini atan lider olduğunu belirterek, "Haydar Aliyev, bugün Azerbaycan'ın gelişimini, ilerlemesinin temelini atan projeleri ile Azerbaycan'ı Kafkasların parlayan yıldızı haline getiren bir liderdir. Bağımsızlıktan sonra Rusların ve dış güçlerin Azerbaycan'ı yeniden Rusların boyunduruğuna sokma çalışması, iç savaş tehlikesi, Dağlık Karabağ savaşı ve ekonomik krizlerle mücadele eden Azerbaycan'ın başına geçerek ülkesine istikrar ve ekonomik kalkınma kapılarını açan Haydar Aliyev'i, 99.Doğum Yılı'nda saygı ve sevgiyle anıyoruz" dedi.

Ünsal, Haydar Aliyev'in hayatına bakıldığında bulunduğu bölgenin, Azerbaycan'ın, Türk dünyasının tarihinde iz bırakan projeler altında imzasının olduğunu görüldüğünü söyleyerek, "İşte bu sebeple Azerbaycan'ın lideri Haydar Aliyev'in Türk Dünyasının önemli simaları arasında yer aldığını görürsünüz. Haydar Aliyev'in Tek millet iki devlet sözünün çok derin bir manası vardır. Türkiye Azerbaycan arasında kurulan ilişkilerin ne denli güçlü kardeşlik temeline oturduğunun çok özlü bir ifadesi ancak bu sözle ifade edilirdi. Bugün Azerbaycan 'da ve dünyada Haydar Aliyev sevgisi yüksek seviyelere çıkmıştır. İnsanlar onun Azerbaycan için yaptıklarını öğrendikçe daha çok sevmektedir. Kendisini Nahçıvan Özerk Cumhuriyetinde kaldığı süre içinde yakından tanıdığım ve görüştüğüm için kendimi mutlu sayıyorum. Kendisi Nahçivan'ın da zor günlerinde Ermenilere karşı dik cesaretli duruşuyla korku vermiştir. Türkiye'den ve Azerbaycan halkından aldığı destekler ile o zamanki Ermenistan devlet başkanı Robert Koçaryan'a gereken resti çekerek Sederek ilçesine yapılan saldırıları önlemiştir. Ermeni ablukası altındaki Nahçıvan'ı zor durumdan kurtarmıştır" dedi. - IĞDIR

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Haydar Aliyev, doğumunun 99. yılında Kars'ta anıldı Haydar Aliyev, doğumunun 99. yılında Kars'ta anıldı

Haydar Aliyev, Azerbaycan, Türkiye, Iğdır, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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